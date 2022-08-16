宣導防疫腳踏車都騎壞了 彰化溪州鄉鄰長今收到新車

COVID-19疫情期間宣導多，鄰長的腳踏車都騎壞了，彰化縣溪州鄉公所採購腳踏車，今天舉行贈送儀式，各村推派1名鄰長代表領車，儀式結束後鄉公所雇貨車載運腳踏車今天之內逐一送達各村。

溪州鄉公所在鄉公所行政大樓前廣場舉行送車儀式，縣政府參議柯呈枋、縣議會議長謝典林服務處主任楊証期、鄉民代表廖文雄及19村推派的鄰長代表與會。

鄉長江淑芬感謝全鄉237名鄰長「使命必達」，平時送達政令宣導已經很繁忙，防疫期間眾多協助事項讓腳踏車都騎壞了，接下來年底五合一選舉要挨家挨戶送公報、投票通知單，鄉公所在鄉代會支持下通過動支經費83萬元採購腳踏車送給鄰長代步。

「有新的腳踏車可騎乘真好。」溪州村第十六鄰鄰長賴清水說，現有一輛腳踏車因使用年多且使用率高，已經壞了。鄉長江淑芬等人領騎，眾鄰長很開心領車後跟著騎一段路，都說「真好騎，還是新車好。」

鄰長是無給職，彰化縣不僅溪州鄉公所送車，最近幾年有溪湖鎮、大村鄉、社頭鄉、埔心鄉的鄉鎮公所採購腳踏車送鄰長使用。溪州鄉公所本來考慮鄰長平均年齡較高，想送電動腳踏車，結果查詢法令，今年年底騎乘電動腳踏車要取得證照，鄉公所只好作罷，請鄰長繼續用力氣踩踏傳統腳踏車服務轄區居民。