「九天」廟會大戲8月20日鹿港上演 復刻趕廟會看陣頭盛況

參山國家風景區管理處推動中彰觀光圈文化旅遊，8月20日與立委陳秀寳服務處共同邀請「九天民俗技藝團」在鹿港公會堂前廣場演出廟會陣頭大戲，包括「氣吞天下」、「官將首」、「電音三太子」、「尬陣」、「 御天戰鼓」等五段精彩好戲，現場還有竹竹苗和中彰觀光圈傳統美食等熱鬧市集。

參山處長曹忠猷表示，鹿港有「一府二鹿三艋舺」繁榮商港的美譽，也是交通部觀光局遴選的經典小鎮，記載了台灣繁華風貌和歷史縮影，暑假尾端，參山處邀請致力推展傳統藝術文化創新與傳承的九天民俗技藝團，在鹿港演出陣頭戲一起用台灣味延續傳統故事。

曹忠猷說，「九天民俗技藝團」這次特別創作廟會劇場的演出形式，復刻男女老少趕廟會、看陣頭盛況，營造傳統廟會的熱鬧氛圍，喚醒台灣人共同的鮮明記憶。