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「九天」廟會大戲8月20日鹿港上演 復刻趕廟會看陣頭盛況
參山國家風景區管理處推動中彰觀光圈文化旅遊，8月20日與立委陳秀寳服務處共同邀請「九天民俗技藝團」在鹿港公會堂前廣場演出廟會陣頭大戲，包括「氣吞天下」、「官將首」、「電音三太子」、「尬陣」、「 御天戰鼓」等五段精彩好戲，現場還有竹竹苗和中彰觀光圈傳統美食等熱鬧市集。
參山處長曹忠猷表示，鹿港有「一府二鹿三艋舺」繁榮商港的美譽，也是交通部觀光局遴選的經典小鎮，記載了台灣繁華風貌和歷史縮影，暑假尾端，參山處邀請致力推展傳統藝術文化創新與傳承的九天民俗技藝團，在鹿港演出陣頭戲一起用台灣味延續傳統故事。
曹忠猷說，「九天民俗技藝團」這次特別創作廟會劇場的演出形式，復刻男女老少趕廟會、看陣頭盛況，營造傳統廟會的熱鬧氛圍，喚醒台灣人共同的鮮明記憶。
表演將於下午4點上演，開演前半小時也將贈送竹竹苗及中彰觀光圈伴手禮福袋給提早到場的大小朋友。現場市集活動將從上午10點開始，包括喔熊聯名伴手禮、稻香客家美食、蜜友冰棒等十多個攤位，民眾只要到活動服務台，在參山粉絲專頁指定貼文打卡分享，當場就可獲得100元消費抵用券。
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