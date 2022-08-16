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中市午餐蔬果合格率六都最低 均自外縣市議員要求管理
台中果菜批發市場去年4月啟用農藥殘留質譜快篩儀器，每天篩檢23件至25件蔬果農藥殘留狀況。據農業局業務工作報告，今年4月至5月，2個月質譜快篩檢驗總數1206件，81件不合格達6.72%，市議員張廖乃綸指出，不合格頗高，她要求農業局積極追溯管理源頭產地，為市民及學童食安把關。
農業局長蔡精強表示，質譜儀的檢測速度很快，一旦檢測出農藥殘留不合格，立即攔截銷毀，農業局也會針對有不合格紀錄的供應單位加強抽驗，如果有連續違規行為，會予以停止交易或撤銷交易資格的處分，至於學校營養午餐的部分，會聯合農委會雙重把關。
議員張廖乃綸、吳瓊華說，市售蔬果抽驗，今年4月至6月中旬，農業局抽驗250件有12件不合格，不合格率4.8%。銷毀農藥殘留不合格的蔬果達1萬5千多公斤。另學童營養午餐食材採樣抽檢，因疫情影響，學校頻繁停課，食材抽樣檢驗數僅9件，全數合格。
根據台中審計處總決算審核報告，台中市學校營養午餐農藥殘留合格率，在2020年為94.07%、2021年為97.01%，張廖乃綸說，去年合格率比前年進步，但在六都仍居最低，市府應重視。
張廖乃綸要求市府相關單位，應該加強農產品農藥殘留抽檢，並且追溯來源產地，尤其在學校開學後，對於校園營養午餐的蔬果食材要更嚴格把關。此外，對有機農產品驗證也應好好把關，不能讓不合格或合格證書失效的廠商繼續宣傳通過有機認證。
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