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鯨豚海龜纏網令人心疼 中市網具回收落後議員催改善

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊典忠呼籲，市府對保護海洋生態應有積極作為。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠呼籲，市府對保護海洋生態應有積極作為。記者陳秋雲／攝影

台中市有6座漁港，漁網使用量龐大，台中市議員楊典忠說，清除海洋廢棄漁網再利用比率16.61％，在19縣市居第12，3年來廢棄漁網回收執行成效，台中倒數第三。楊說，海上鯨豚或海龜常被廢棄漁網纏繞，市府應積極鼓勵漁民回收廢棄網，不要在保護海洋生態居後段班。

農業局長蔡精強表示，台中市目前有不錯回收機制，會再努力推動。市府為了積極保護海洋生態，單位間各司其職，目前廢棄物的部分由環保局負責，兩單位將協力合作。

楊典忠說，前天花蓮賞鯨船遊客協助救援被漁網纏住的海龜，凸顯海洋廢棄物問題越來越嚴重，台中海岸線介於大安溪與烏溪之間達48公里，有6座漁港，應盡全力保護海洋生態，市府更應重視海洋廢棄物危害生態問題。

台中審計處決算報告指出，台中市海洋廢棄物回收再利用比率偏低，廢棄漁網具回收獎勵計畫執行成效未佳，上年度清除海洋廢棄漁網及廢棄物數量計197餘公噸，達成2021台中市自願檢視報告永續發展短期目標100公噸，但回收再利用比率16.61％，居19個市縣之第12；

2019至2021年海洋廢棄物，廢棄漁具占46.1％至58.8％，但廢棄漁網具回收獎勵計畫執行成效，參與中央補助計畫之15市縣居第13，海廢回收與再利用，台中排末段班。

楊典忠說，重視海洋生態刻不容緩，除鼓勵漁民回收廢棄漁網，更要讓廢棄漁網再利用，透過獎勵回收，清潔處理漁網雜質後，存放在漁港儲存區，再委託資源回收商進行再生循環處理。另仍有賴中央單位漁業署、環保署或海洋委員會建立統一回收機制，回收量達可再利用的經濟規模， 有利保護生態。

廢棄物 台中市

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