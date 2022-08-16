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台積電擴廠中部人憂喜參半 民代籲中市府盯緊用水用電

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中要求市相關單位充分掌握台積電擴廠事宜，避免部留下缺電、缺水及空汙的後遺症。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中要求市相關單位充分掌握台積電擴廠事宜，避免部留下缺電、缺水及空汙的後遺症。記者陳秋雲／攝影

美國通過晶片四方聯盟後，要求台積電需赴美設廠且10年內不得向中國大陸銷售晶片產品，台積電恐因此調整設廠策略，台中市議員李中議會質詢關切台積電在台中設廠事宜，就其都市計畫變更與水電供應，請經發局長務必密切與中央溝通，避免留給台中缺電、空汙及大量用水的後遺症。

中市環保局長陳宏益說，去年底台積電高層拜會市府時，市長盧秀燕即表示希望台積電能提出相關水、電計畫，希望擴廠計畫在水電的使用上能更綠色、更環保、更循環。市府在環評階段也將重申要求開發單位「綠能用電、空汙減排」的堅定立場。

李中說，台積電到台中設廠可帶來就業，但日前美國的晶片四方聯盟法案，將對台積電的產品銷售及設廠資金調度產生相當衝擊，台中的設廠計畫還在前期規劃階段，他認為，市府經發局應充分掌握相關動向。

李中說，先前台積電在台南設廠，須使用75萬千瓦的電力，日後台積電在台中設廠，需要電力只會多不會少。以目前台中市的電力結構而言，幾乎絕大多數是火力燃煤發電，經發局應趁早向中央與台積電充分表達，台中市民不希望因設廠導致中火火力全開，以致中部地區空氣再度惡化、損及民眾健康。

李中説，台積電設廠還需要進行都市計畫變更，也需要用水的確認，經發局是投資開發案的主管機關，務必要同步掌握進度。

環保局說明，市府在台積電中科擴建環評審查中，要求開發單位須審慎評估園區未來用電成長需求，在不增加台中火力發電廠用煤量下，提升能源系統韌性，園區應設置一定裝置容量的再生能源、綠電及儲能緊急供電系統，作為整體電網調度之用，維持供電穩定。

經發局表示，中科擴建二期籌設計畫須辦理都更及環評審議等相關程序。經發局再度要求須以再生水、綠電為主，樹木充分移補植。市府在都市計畫及中央環保署環評審查時充分討論，期盼兼顧經濟及環保。

台積電 都市計畫 晶片

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