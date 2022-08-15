彰化縣犬貓免費絕育 三合一活動還有8場

彰化縣政府推動犬貓節育與認養，今天在員林市大明里活動中心舉辦犬貓免費絕育三合一活動，彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，接下來還有在二林、田尾等8鄉鎮都還有各一場免費絕育、犬、貓狂犬病疫苗注射、及寵物登記服務，民眾需預約登記參加。

董孟治表示，目前彰化縣流浪犬數量約有9000多隻，為減少流浪犬爆增，今年也編列160萬，約可補助絕育1400隻犬貓，今年共將舉辦13場免費絕育三合一活動，接下來還有8月27日在二林鎮文化教育園區、9月15日在田尾打簾村活動中心，民眾可預約參加，查詢網址https://www.chcgadcc.gov.tw/news.asp?nc=news&no=N&nid=1910&page=1#view。

員林市大明里活動中心舉辦犬貓免費絕育三合一活動，員林市長游振雄今天也前往關心，游振雄說，越來越多民眾養毛小孩，「愛牠就不要棄養牠」，絕育、不棄養，才能減少流浪犬問題，公所今年也在員南路設立寵物專屬公園，提供給毛小孩專屬遊具，希望打造友善動物城市。