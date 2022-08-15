竹山垃圾爆處理紛爭 南投縣府籲公所回歸行政程序

有關竹山鎮垃圾處理問題，縣府環保局表示，鎮公所不循行政管道溝通解決，僅在網路發言批評，籲鎮公所回歸行政程序；鎮公所則表示，多次行文要求縣府處理，卻變鎮公所自理。

南投縣政府環境保護局今天發布新聞稿表示，近日竹山鎮長陳東睦透過網路表達垃圾處理看法，但公所近期都未循正式行政管道向縣府環保局反映、溝通及解決問題，環保局更無法藉由網路內容提供協助，呼籲竹山鎮公所回歸行政程序，共同面對及解決垃圾處理問題。

環保局指出，南投縣沒有垃圾自主處理設施，垃圾仰賴其他縣市協助處理，但各縣市協助處理量逐年減少，導致各公所都須規劃地點暫置垃圾，目前全縣垃圾暫置量近22萬公噸，環保局將持續協助各公所做好垃圾暫置區環境維護，待南投縣完成垃圾自主處理設施。

針對竹山鎮垃圾堆置，環保局表示，在有限外運量上，自今年2月起積極協助竹山鎮，至6月底已清運超過300公噸，但陳東睦一直強調「各鄉鎮要把自己垃圾處理好，竹山鎮一直做得很好」，因此，環保局便將垃圾外運量改協助其他尚無法妥善處理垃圾的鄉鎮公所。

竹山鎮公所透過訊息表示，對於縣府政策非一味反對，但立場不同，考量點也不同，陳東睦身為一鎮之長，不讓全縣垃圾進竹山，是他的基本訴求，但自從反對全縣垃圾進竹山後，縣府就不再處理垃圾，垃圾處理費是隨水費徵收，縣府處理垃圾是基本權責，竹山鎮只要求在此基準點上，公平處理各鄉鎮垃圾。

鎮公所指出，針對環保局指「竹山鎮公所多次要求縣府，竹山的垃圾我們會處理」說法，請縣府提出實質公文證據，竹山鎮公所及代表會多次行文要求縣府處理垃圾，到最後卻變成鎮公所自己處理垃圾，縣府說法與事實不符，顛倒是非，惡意誣衊。