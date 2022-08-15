兒女守護爬高作畫安全 新住民畫家畫出燦爛女人花

彰化縣二林鎮新住民畫家王莉曾經彩繪自己的家，拍照PO個人臉書引起關注與追蹤，二林鎮公所邀請她彩繪圖書館內部牆壁，作畫高度首次突破4公尺，女兒和兒子都到場守護以免媽媽發生危險，王莉很感動子女的孝心，畫出的木棉花格外燦爛。

王莉畢業自中國江漢大學藝術系，22年前抱著嫁到台灣蔚藍海岸的夢想，到二林鎮才發現夢想和現實的距離很遠，她提筆寫作投稿報刊抒發心情，篇篇都是感恩的書寫。2009年開始她透過個人部落格發表畫作，驚艷許多網友，2015年她用彩畫改造住家環境，照片PO網後被一再轉傳，二林地區很多學校請她帶著學童彩繪學校牆壁。

二林鎮公所邀請她彩繪圖書館內部牆壁，沒限定主題，王莉想到二林鎮每年舉辦的木棉花季，而且最近二林鎮育德國小請她設計義賣用的限定版口罩，口罩圖案就有木棉花，王莉為了作畫，仔細觀察木棉花的景致與形態而掌握神韻，就延伸到二林鎮圖書館，鎮長蔡詩傑剛好也希望畫木棉花，雙方討論後定案。

「木棉花又稱英雄花，不只代表男性，也能代表為母則強的女性。」王莉今天說，很多新住民飄洋過海隻身來台展開新生活，要適應文化不同的家庭，要為人妻、為人母，要放下很多事，真的很需要勇氣，每位母親都是英雄，木棉花可作為代表，被稱作「女人花」。