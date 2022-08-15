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台中地檢署主任檢察官上廣播講反賄 提醒民眾檢舉可拿千萬獎金

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中地檢署主任檢察官林宏昌（中）與市府政風處長詹政曇（左）今上正聲廣播，宣傳反賄觀念。圖／台中地檢署提供
台中地檢署主任檢察官林宏昌（中）與市府政風處長詹政曇（左）今上正聲廣播，宣傳反賄觀念。圖／台中地檢署提供

年底將舉辦地方公職人員九合一選舉，台中地檢署為了端正選風，派出主任檢察官林宏昌，以及台中市政府政風處長詹政曇，在今天前往正聲廣播台中台受訪，錄製反賄選的宣導節目，提醒民眾，檢舉賄選有獎金，檢舉直轄市長候選人涉賄經起訴和判刑，最高可拿1000萬元檢舉獎金，提醒民眾一起加入反賄行列。

台中地檢署主任檢察官林宏昌，與台中市政府政風處長詹政曇，今天前往正聲廣播台中台受訪、錄製節目，林在節目中提到常見的賄選態樣及罰則，提醒所有候選人切勿以身試法，另強調檢舉賄選拿獎金不只是口號，民眾若發現相關賄選情資，可撥打免付費檢舉專線0800-024-099按4，或以親自、書面、電子郵件等方式，向檢、警、調、廉等單位檢舉。

檢方對檢舉民眾情資與個人資料也絕對保密，如因檢舉人的檢舉，使賄選者被起訴和判刑，檢舉直轄市市長候選人賄選者最高獎金1000萬元；檢舉直轄市議員、縣(市)長候選人賄選者，最高獎金500萬元，希望藉此鼓勵民眾踴躍檢舉不法、端正選風。

台中地檢署表示，期盼藉由廣播媒體的力量，將反賄選資訊提供給社會大眾，期能建立「檢舉賄選，人人有責」觀念，尤其「買票是貪汙之始」，為確保選舉所產生當選人員清廉執政。

賄選 九合一選舉 情資 台中市

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