原住民私釀3瓶小米酒被罰5萬 中市府遭批「大砲打小鳥」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員朱元宏指原民釀3瓶小米酒卻被罰5萬，質疑市府大砲打小鳥。財政局解釋，因有販售行為，不管數量都會裁罰。記者陳秋雲／攝影
市議員朱元宏指原民釀3瓶小米酒卻被罰5萬，質疑市府大砲打小鳥。財政局解釋，因有販售行為，不管數量都會裁罰。記者陳秋雲／攝影

台中市議員朱元宏指出，原住民私釀3瓶小米酒被財政局開罰5萬元，他說，原民家戶傳統會用農作物釀小米酒，沒想到市府會同警察與稽查人員大陣仗稽查，現場3瓶米酒就開罰，他質疑「大砲打小鳥」執法過當。財政局表示，現場發現有販賣行為才開罰。

朱元宏說，部落家戶普遍釀小米酒，數量很少，並非以販賣為目的，也不會損及菸酒專賣的利益。他認為應以尊重原民文化的立場，針對小米酒另立法規。

市府財政局菸酒管理科長吳昇運表示，依菸酒管理法規定，自釀酒類不能超過100公升，且不能販賣。議員所指是檢舉案，到現場稽查發現販賣行為，不管數量多少都會裁罰。

朱元宏說，雖有明文規定，但他認為市府執法不必太僵化，坊間私釀酒類數量那麼大怎不去取締？應考量部落私釀小米酒是傳統，大批人馬衝到梨山取締3瓶小米酒，難免令人有「大砲打小鳥」的印象，惹民怨。

朱元宏另提到，新佳陽有青年製茶賣到俄羅斯、歐洲，外國商要求加工廠所必須符合規格，他花了3年才核准，因其中牽涉到不少單位。朱元宏說，所有局處都拿平地都會區的法規標準來要求山地部落，條件根本不宜原鄉。他建議市府是否以此個案為例，檢討簡化行政程序，因地制宜。農業局長蔡精強表示，會著手研究。

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