中秋到！烤大豬訂單回溫 南投烤豬職人再推新品

烤大豬是原住民傳統文化，也是南投信義、仁愛等地部落新興產業，但受疫情衝擊，近2年生意急凍，有些業者甚至一張訂單但都沒有，所幸今年疫情趨穩，中秋檔期回溫，縣府也從今辦理烤豬職人回訓課程，並推出真空包、便當等新產品。

縣府原民局指出，將大豬反覆燒烤逾8小時，以大火逼出油脂香氣，讓肉質飽滿多汁、帶淡淡煙燻氣息，是原民正宗美味料理，為讓該原鄉特色產業與一般烤豬做出區隔，前年推出「南投原創烤大豬巴布」品牌認證機制，也為消費者把關。

只不過，南投烤大豬品牌才推出不久，就碰上疫情，對縣內烤豬業者生計造成衝擊，營收銳降，黃姓烤豬業者表示，前兩年疫情嚴重，去年政府甚至祭出中秋禁烤令，單位團體也怕群聚紛紛退單，生意急凍，訂單歸零，今年才陸續回溫。

田姓業者也提到，中秋節前後是旺季，該期間接單最多可達20多隻烤豬，但這兩年碰到疫情攪局，根本沒訂單，木柴都放到爛掉，所幸今年慢慢恢復，目前中秋節已接單12隻，算是回到往年水準，就盼之後疫況持續穩定。

原民局也從今起至17日辦理「烤豬職人追蹤回訓暨培訓課程」，該局表示，首日授課重點以食安、消費者權益、營業登記等餐飲創業等基礎知識，後2天為實作課程，並輔導製作烤豬真空包、烤豬便當、烤豬風味餐等新產品，精進專業能力。