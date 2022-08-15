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中秋到！烤大豬訂單回溫 南投烤豬職人再推新品

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
烤大豬是原住民傳統文化，也是南投信義、仁愛等地部落新興產業。圖／本報資料照
烤大豬是原住民傳統文化，也是南投信義、仁愛等地部落新興產業。圖／本報資料照

烤大豬是原住民傳統文化，也是南投信義、仁愛等地部落新興產業，但受疫情衝擊，近2年生意急凍，有些業者甚至一張訂單但都沒有，所幸今年疫情趨穩，中秋檔期回溫，縣府也從今辦理烤豬職人回訓課程，並推出真空包、便當等新產品。

縣府原民局指出，將大豬反覆燒烤逾8小時，以大火逼出油脂香氣，讓肉質飽滿多汁、帶淡淡煙燻氣息，是原民正宗美味料理，為讓該原鄉特色產業與一般烤豬做出區隔，前年推出「南投原創烤大豬巴布」品牌認證機制，也為消費者把關。

只不過，南投烤大豬品牌才推出不久，就碰上疫情，對縣內烤豬業者生計造成衝擊，營收銳降，黃姓烤豬業者表示，前兩年疫情嚴重，去年政府甚至祭出中秋禁烤令，單位團體也怕群聚紛紛退單，生意急凍，訂單歸零，今年才陸續回溫。

田姓業者也提到，中秋節前後是旺季，該期間接單最多可達20多隻烤豬，但這兩年碰到疫情攪局，根本沒訂單，木柴都放到爛掉，所幸今年慢慢恢復，目前中秋節已接單12隻，算是回到往年水準，就盼之後疫況持續穩定。

原民局也從今起至17日辦理「烤豬職人追蹤回訓暨培訓課程」，該局表示，首日授課重點以食安、消費者權益、營業登記等餐飲創業等基礎知識，後2天為實作課程，並輔導製作烤豬真空包、烤豬便當、烤豬風味餐等新產品，精進專業能力。

原民局也提到，烤豬真空包、烤豬便當、烤豬風味餐均是針對疫情研發的系列產品，讓想輕鬆享受烤大豬美味的消費者，不用花大錢請烤大豬到府烹調，依其人數需求就能品嘗到極具原民風味又不同類型的烤大豬特色料理。

南投縣政府首創開辦「南投原創烤大豬認證」，今年則辦理追蹤回訓課程。圖／本報資料照
南投縣政府首創開辦「南投原創烤大豬認證」，今年則辦理追蹤回訓課程。圖／本報資料照
原民烤大豬受歡迎，但近年因疫情受衝擊，訂單被退光，所幸今年疫情趨穩，生意逐漸回溫。圖／本報資料照
原民烤大豬受歡迎，但近年因疫情受衝擊，訂單被退光，所幸今年疫情趨穩，生意逐漸回溫。圖／本報資料照
烤大豬是原住民傳統文化，也是南投信義、仁愛等地部落新興產業。圖／本報資料照
烤大豬是原住民傳統文化，也是南投信義、仁愛等地部落新興產業。圖／本報資料照
原民烤大豬受歡迎，但近年因疫情受衝擊，訂單被退光，所幸今年疫情趨穩，生意逐漸回溫。圖／本報資料照
原民烤大豬受歡迎，但近年因疫情受衝擊，訂單被退光，所幸今年疫情趨穩，生意逐漸回溫。圖／本報資料照
烤大豬是原住民傳統文化，也是南投信義、仁愛等地部落新興產業。圖／本報資料照
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疫情 中秋節 南投

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