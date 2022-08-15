南投國姓咖啡節20日登場 自帶杯免費嚐精品咖啡

中央社／ 南投縣15日電

國姓咖啡節去年考量COVID-19防疫停辦，隨著疫情持穩，國姓鄉公所今天宣布咖啡節20日在泰雅渡假村登場，遊客自帶杯子即可免費品嚐超過20家國姓精品咖啡，購物滿額還能抽獎。

咖啡是南投縣國姓鄉重要產業，國姓咖啡節20日在泰雅渡假村熱鬧登場，國姓鄉公所今天辦理宣傳記者會，鄉長丘埔生致詞表示，國姓咖啡節截至2020年已連續舉辦7屆，去年因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年回歸，期望將優質咖啡推廣至全國。

丘埔生說，活動今年與行政院農業委員會水土保持局南投分局合作，不僅有獨立樂團表演，還有國姓咖啡市集，遊客當天入園免門票，僅收停車費，歡迎自行帶杯子，免費品嚐超過20家國姓精品咖啡，現場消費滿新台幣500元即可參加抽獎，獎品逾1700項。

水保局南投分局長陳榮俊透過國姓鄉公所新聞稿表示，水保局多年來積極輔導與推展咖啡產業，協助許多精品咖啡品牌成長，更推出台灣首部以咖啡為主題的微電影「第一杯咖啡」，影片廣受好評，更將台灣13家精品咖啡豆上架至日本東京、北海道、沖繩等地咖啡廳

陳榮俊說，水保局今年首次與國姓鄉公所聯手推動國姓咖啡節，召集糯米橋咖啡工坊、九二咖啡故事館、百勝村咖啡莊園、向陽高山咖啡等，依產業特色推出體驗，如糯米橋咖啡工坊的手沖咖啡、濾掛式咖啡包製作，除促進產業銷售，也積極發展農村旅遊。

咖啡廳 南投 水保局

延伸閱讀

想聊多久就聊多久，荷蘭超市推「聊天結帳」！購物還能交朋友，終結一個人的孤單

動感音樂咖啡香 四川首屆露營季開幕

新北推咖啡庇護禮盒 莎莎推薦手沖幸福溫度

台東一杯好咖啡 歷經200次的「嗦、嗦」聲認證！

相關新聞

台中購物節 議員批沒幫到商圈

今年台中購物節預計10月10日開始，持續到耶誕前夕。藍綠議員引述決算報告，質疑去年購物節吸引外縣市消費不到2成，帶旺大型...

彰化縣犬貓免費絕育 三合一活動還有8場

彰化縣政府推動犬貓節育與認養，今天在員林市大明里活動中心舉辦犬貓免費絕育三合一活動，彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，接下...

台中多處商圈沒落 議員建議創造誘因吸引青年進駐創業

台中市議會業務質詢，民進黨議員聯合質詢，要求市府重視商圈振興與發展，並重視青年創業，推出「青年創業補助計畫」搭配方案，創...

陸制裁台灣業者「鋌而走險」 中市議員：抗中保台一事無成

中國大陸對台灣經濟制裁，台中市議員林祈烽說有台商求助，從台中港出6貨櫃家具到大陸，代理商緊急要求產品外觀須標「中國台灣」...

台商陳情6貨櫃遭卡關 改標「中國台灣」才放行

中國對台經濟打壓，台中市議員林祈烽今天指出，接獲台商求助，6個貨櫃產品出口中國，被中國要求改標「中國台灣」，台中市政府表...

兒女守護爬高作畫安全 新住民畫家畫出燦爛女人花

彰化縣二林鎮新住民畫家王莉曾經彩繪自己的家，拍照PO個人臉書引起關注與追蹤，二林鎮公所邀請她彩繪圖書館內部牆壁，作畫高度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。