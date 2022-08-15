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周大觀文教基金會 111年助301名學子抗癌圓夢

中央社／ 台中15日電

周大觀文教基金會設置「抗癌圓夢助學金」，25年來幫助1萬3000多名抗癌學生向學、忘記病痛，今年有301名學子獲贈獎助，基金會幫助他們抗癌圓夢。

周大觀文教基金會為鼓勵全國罹癌學生勇敢抗癌、熱愛生命，特別設置「抗癌圓夢助學金」，頒發罹癌學生新台幣2萬元助學金，25年來已幫助1萬3369名學生圓夢，今年有301名抗癌鬥士獲贈助學金。

「周大觀抗癌圓夢助學金得主會師帶動熱愛生命記者會」今天在台中市政府陽明大樓舉行，蔡昕彤、陳原樂、何致勝3名得主代表出席獲贈，台中市教育局副局長王淑懿、周大觀文教基金會創辦人周進華、副董事長賴建川出席，為患者及家屬加油打氣。

今年8歲的蔡昕彤現就讀國小一年級，5歲時確診急性淋巴白血病，她勇敢面對化療、掉髮並參加繪畫比賽，獲「金絲帶小勇士創意繪畫優異家」肯定。媽媽表示，孩子的勇敢讓她很不捨，這是上天的考驗，勇敢度過，一切就會圓滿。

現在就讀國小三年級的陳原樂，3歲時確診腦癌，歷經四次重大手術，全身癱瘓3個月，復健7年。媽媽指出，感謝孩子的堅持以及親友的協助。至於，何致勝現在就讀高中二年級，去年感冒後檢查罹患急性淋巴白血病，媽媽說起孩子的抗癌過程，忍不住哽咽。

周進華表示，抗癌路相當艱難，希望藉由基金會的陪伴分享，讓孩子不用孤獨的面對癌症，也希望由這樣的生命教育，讓健康的孩子懂得感恩，受到疫情衝擊，基金會捐款減少面臨斷炊危機，呼籲大眾捐贈電子發票。

抗癌

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