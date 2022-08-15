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中科擴建二期引發環團擔憂 台積電：已訂100%使用再生能源長期目標
針對環團關心擔憂台積電在中科台中園區擴建，將讓台中用電和碳排量遽增。台積電今回應說，該公司訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標，期盼以實際行動支持再生能源產業及相關技術蓬勃發展。
台積電公關部回應說，台積公司致力綠色製造，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標。另外，也透過積極洽購再生能源，期盼以實際行動支持再生能源產業及相關技術蓬勃發展，並帶動產業採用效應。
環團指出，中科台積電增建二奈米廠的擴建環評將在9月底前補件再審，希望市長盧秀燕力邀台積電共同守護市民，並提出三大訴求：
一、大幅降低開發強度， 每年351.4萬噸溫室氣體排放量至少減半。 請中科管理局大幅降低開發強度，減少中科六期擴建廠區在營運期間的溫室氣體排放量。
二、請中市府要求中科，2024年40%綠電，之後每年增加10%綠電，在2030年以前，達標百分之百使用可再生能源。
三、請中市府要求中科管理局承諾，六期擴建台積電二奈米廠的新吃電巨獸，應積極加入節能、綠能、儲能的全民國家隊，TSMC自己要用的綠電自己發。
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