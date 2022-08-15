中科擴建二期引發環團擔憂 台積電：已訂100%使用再生能源長期目標

針對環團關心擔憂台積電在中科台中園區擴建，將讓台中用電和碳排量遽增。台積電今回應說，該公司訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標，期盼以實際行動支持再生能源產業及相關技術蓬勃發展。

台積電公關部回應說，台積公司致力綠色製造，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標。另外，也透過積極洽購再生能源，期盼以實際行動支持再生能源產業及相關技術蓬勃發展，並帶動產業採用效應。

環團指出，中科台積電增建二奈米廠的擴建環評將在9月底前補件再審，希望市長盧秀燕力邀台積電共同守護市民，並提出三大訴求：