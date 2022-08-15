議員批市有地側溝年收租金1.6萬 中市府：跨局處再議

台中市府每年都向工廠收取廠房外的道路側溝租金，市議員楊正中説，質疑經發局獨向工業一路的廠商收取道路側溝的租金，適當嗎？經發局指出土地是市有須依法處理，將跨局處研議。

楊正中說，工業區一路的道路範圍包括排水測溝，但有廠商向他陳情，市府每年向工廠收取廠房外的道路側溝租金1萬6694元，還有110萬元的保證金，為何市府經發局向廠商收取道路側溝的租金？

楊正中說，都發局分區使用圖和現況圖都沒有改變，排水測溝明顯看出是在道路範圍內，而工業區內的廠房建築，其建築線、留設空地和退縮空間都在排水溝後面，沒有通行權問題。

副市長令狐榮達及經發局都表示，要依工業區相關管理辦法規定。楊正中説，台中工業區的側溝和道路都沒收租金，經發局為何單獨向這家廠商收取道路側溝的租金？

楊正中表示，這塊土地從以前到現在都是做排水溝使用，毗鄰廠商緊臨排水溝後面，要興建廠房時，市府就要求廠商要承租這個面積119平方尺的側溝，一年租金1萬6694元，保證金要收110萬元，他認為不合理。

經發局長張峯源說，工業區側溝產權是公有地或國有地，公有地出租都有其辦法，市府都依照規定來辦理，之前也有類似案例。會後邀集相關單位討論，研究解決之道。

工業科科長潘守廉表示，現況是道路旁的側溝，但都市計畫圖卻標示為乙種工業區，現況與分區有衝突，會找都發局釐清討論，看是否透過通檢或專案檢討，讓建築可以銜接道路。