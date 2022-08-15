台中南屯文中46多功能綜合球場動土 預計今年底落成啟用

南屯區為台中人口第五大行政區，考量當地有運動休閒場域需求，市府自籌經費及中央補助，斥資2700萬元，於文中46學校預定地，設置總面積近1公頃的多功能綜合球場，台中市長盧秀燕今出席興建工程動土典禮，預計今年底、明年初可落成啟用。

中市教育局指出，此案由東峰國中辦理，市府籌編1080萬元，向教育部體育署爭取1620萬元，共計2700萬元，將打造2座風雨籃球場、2座網球場及1座五人制足球場，盼提供地方居民更舒適、友善的活動空間。

盧秀燕提到，南屯區人口數突破17萬人，文中用地閒置數十年，在當地里長及在地方議員發聲、陳情後，經過會勘、舉辦說明會經地方同意後，設置總面積近1公頃的多功能綜合球場，完工後將有很大的運動園區，預計今年底或明年初可落成啟用。

立委張廖萬堅表示，文中46多功能綜合球場於2020年召開協調會及規劃場地配置，成功爭取工程總經費2700萬元，由中央補助6成1620萬，地方配合款1080萬，去年10月工程順利決標，並於今日順利辦理動土，預計今年年底完工，完工後將提供地方民眾友善的運動空間。