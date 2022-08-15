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物價上漲！彰化7商圈創意促銷 youtuber現身最推這裡

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府補助七大商圈聯合行銷。圖／彰化縣府提供
彰化縣府補助七大商圈聯合行銷。圖／彰化縣府提供

物價上漲，彰化縣府因應後疫情時代出遊消費需求與縣內商區合作，舉辦振興彰化商圈活動，彰化市永樂商圈將辦市集，鹿港商圈堆深度導覽嘗美食、王功也將舉辦千人烤蚵，彰化縣長王惠美表示，這次補助7商圈250萬元，透過折扣、創意活動刺激消費。

王惠美表示，上一波彰化振興加碼活動，創造 127億元產值，最近大家都發現錢變薄了，能買的東西都縮水了，為了刺激消費，包括永樂、大埔、打石巷、北斗、王功、田尾、鹿港老街等7個商圈提案，以利多優惠來吸引人進入商圈，掏錢消費。

美籍彰化女婿小貝(Logan Beck)今天也現身商圈行銷活動，他表示，五年多的時間拍攝了5百餘部影片，大多數都是介紹他定居的彰化，其中最喜歡鹿港鎮，幾乎每周都會去，鹿港肉包最好吃，曾拍攝過鹿港肉包PK的影片；第一次到台灣的海邊遊玩就是王功，王功漁火節及海牛文化讓他大開眼界，都很值得推薦。

彰化市永樂商圈發展協會理事長鍾正軒表示，7月開始每月第三週的周六有舉辦封街市集，活動有各種DIY，花藝、剪等免費課程，還有許多攤位，將是有別以往得永樂商圈。

彰化市大埔商圈發展協會總幹事洪其明表示，近三年疫情影響，大埔商圈的各項活動都停辦，這次以小吃集點方式來推廣店家。

鹿港老街發展促進會理事長魏秀娟表示，鹿港溪已整治，新北有八里左岸，彰化有鹿港左岸，活動邀請中英文導覽人員協助行，直到10月都有數位資深導覽員帶著遊客遊鹿港，10月舉辦鹿港老街文化節系列活動，邀請新住民參與，鹿港跨越三百年，有各國家地區族群人口匯集，也有漢服、旗袍、和服、等各國代表著裝參與活動。

美籍彰化女婿小貝(Logan Beck)今天也現身商圈行銷活動，推薦彰化美景美食。圖／彰化縣府提供
美籍彰化女婿小貝(Logan Beck)今天也現身商圈行銷活動，推薦彰化美景美食。圖／彰化縣府提供
彰化縣府今舉辦2022彰化商圈派對-好食好物有購讚七大商圈聯合行銷。圖／彰化縣府提供
彰化縣府今舉辦2022彰化商圈派對-好食好物有購讚七大商圈聯合行銷。圖／彰化縣府提供

鹿港 大埔

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