物價上漲！彰化7商圈創意促銷 youtuber現身最推這裡

物價上漲，彰化縣府因應後疫情時代出遊消費需求與縣內商區合作，舉辦振興彰化商圈活動，彰化市永樂商圈將辦市集，鹿港商圈堆深度導覽嘗美食、王功也將舉辦千人烤蚵，彰化縣長王惠美表示，這次補助7商圈250萬元，透過折扣、創意活動刺激消費。

王惠美表示，上一波彰化振興加碼活動，創造 127億元產值，最近大家都發現錢變薄了，能買的東西都縮水了，為了刺激消費，包括永樂、大埔、打石巷、北斗、王功、田尾、鹿港老街等7個商圈提案，以利多優惠來吸引人進入商圈，掏錢消費。

美籍彰化女婿小貝(Logan Beck)今天也現身商圈行銷活動，他表示，五年多的時間拍攝了5百餘部影片，大多數都是介紹他定居的彰化，其中最喜歡鹿港鎮，幾乎每周都會去，鹿港肉包最好吃，曾拍攝過鹿港肉包PK的影片；第一次到台灣的海邊遊玩就是王功，王功漁火節及海牛文化讓他大開眼界，都很值得推薦。

彰化市永樂商圈發展協會理事長鍾正軒表示，7月開始每月第三週的周六有舉辦封街市集，活動有各種DIY，花藝、剪等免費課程，還有許多攤位，將是有別以往得永樂商圈。

彰化市大埔商圈發展協會總幹事洪其明表示，近三年疫情影響，大埔商圈的各項活動都停辦，這次以小吃集點方式來推廣店家。