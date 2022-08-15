中捷預測9月中旬破千萬 邀全民猜落點抽紀念悠遊卡

台中捷運綠線累積運量即將衝破千萬人次大關，中捷邀請民眾今起至8月31日一起預測千萬人次出現日期，送出儲值500元及200元的中捷Logo一卡通。

中捷提供參考落點，千萬人次預估在9月中旬前達成，即日起至9月11日持電子票證搭乘中捷，參與歷史，每滿5次還可享1次抽獎機會，有機會獲得中捷千萬人次限量紀念悠遊卡1套。

中捷公司表示，台中捷運自去年4月25日正式通車，全線累積運量已於今年8月2日突破900萬人次，為迎接1000萬人次，中捷公司將舉辦一系列慶祝活動，與民眾分享成長的喜悅，並感謝長期支持的忠實旅客。

首波登場是千萬人次達成日預測活動，8月15日至8月31日至台中捷運粉好康FB社團指定活動貼文下方留言，並tag2位好友，一起預測千萬人次出現日期。

中捷公司將在千萬人次達成日後，抽出幸運得主30名，10名獲得儲值500元、20名獲得儲值200元的中捷Logo卡。

即日起至9月11日持電子票證搭乘中捷，並下載台中捷運APP、註冊捷粉、登錄電子票證卡號，每搭滿5次即享1次抽獎機會，搭越多中獎機率越高，50名旅客可獲得中捷千萬人次限量紀念悠遊卡1套。

中捷公司表示，千萬人次限量紀念悠遊卡1套共2張，純白色及粉紅色的卡片上寫著「9,999,999+you=幸福」透過簡潔、浪漫的設計傳達「中捷千萬人次，有你才有幸福」的心意。

中捷表示，在千萬人次達成前及達成後，還有其他好康將陸續登場，包括送給忠實旅客超值大禮、推出限量紀念商品等。台中捷運官網、台中捷運臉書粉絲專頁、台中捷運粉好康社團提供相關訊息。