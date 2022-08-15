「埔心三蜜」入菜 彰化第3家農會穀倉餐廳月底開張

彰化縣第三家由基層農會經營的穀倉餐廳即將開張，埔心鄉農會多元利用囤放公糧的穀倉委外開餐廳，其中一個要件是把「埔心三蜜」：蜜紅葡萄、金蜜芒果、寶島蜜拔（芭樂）設計成餐點，不但增加鄉農會收入也行銷埔心鄉農產品，開賣初期推出限量早鳥價。

彰化縣先開張營業的農會餐廳都是自營，基層農會員工到餐廳輪值上班，埔心鄉農會評估自營與委外經營的優缺點之後，決議委外，並到知名連鎖餐廳考察，選擇與穀倉餐廳合作，業者已進駐施工，本周進入完工階段，最快月底試營運。

埔心鄉農會總幹事張旗聞今天表示，穀倉餐廳開張一波三折，兩年多前與英國咖啡業者洽談敲定經營咖啡館，遇上COVID-19疫情接連不斷，英商看不到疫情終點而打退堂鼓，鄉農會繼續找合作對象，目前承包經營的團隊有豐富經驗，已開兩家餐廳都有口碑，鄉農會要求使用埔心鄉農特產品當食材，特色餐點一定可以招徠顧客。