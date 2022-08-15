芬園嘉興村率全鄉之先 近400戶10月有自來水可用

彰化縣芬園鄉自來水普及率僅有26%，嘉興村積極爭取接管，2021年爭取中央前瞻基礎建設經費推動自來水延管工程，全村95%戶申請，分為兩期工程施作，預計今年10月全面接水，近400戶受惠，嘉興村長李進源說，通水後嘉興村自來水的接水率就是芬園鄉第一名。

李進源表示，村民長期使用地下水，但前幾年碰上缺水，加上地下水汙染時有所聞，種種因素下促使居民接管意願，不等全鄉一起施作，當時在前自來水公司董事長魏明谷支持下，嘉興村爭取到中央經費約4千5百萬元經費，率全鄉之先啟動自來水延管作業。

李進源說，嘉興村位在全鄉邊陲，但也因地下管線單純，施工很順利，全案最後以近4千萬元發包，第一期去年8月61戶已通水，第二期約300戶將於今年10月通水，代表小村落進步，讓子子孫孫受用，也因超前部署，比其他村更早有自來水可用。

芬園鄉目前相較於彰化縣其他鄉鎮市96%普及率落差大，芬園鄉公所已向經濟部水利署提出2000多戶自來水延管申請，鄉長林世明說，自來水接管包括社口、竹林、舊社、大埔、茄荖，嘉興也有涵蓋，若先前沒接管者，也可再向公所提出申請。