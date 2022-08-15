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疫情持穩 南投原民中秋烤大豬接單增加

中央社／ 南投縣15日電

COVID-19疫情持穩，南投原住民烤大豬接單量也漸回流，業者田雅惠今天說，前2年疫情期間業績急凍為0，所幸今年漸回到往年水準，中秋檔期她接單12隻已滿，其餘轉給同業承接。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也影響南投縣烤豬業，業者營收銳減，來自信義鄉羅娜村從事烤豬業6、7年的田雅惠接受中央社記者訪問表示，原本中秋節前後最高可接20多隻烤豬，但因烤大豬常是多人活動聚會才點單，前2年疫情期間接單量急降為0，「木柴都放到爛掉」，所幸今年漸恢復，她中秋節已接12隻。

南投縣政府原住民族行政局積極規劃輔導方案，今年推出南投原鄉烤豬工藝產業聚落計畫，除要求獲認證的烤豬職人需依標章管理要點參加回訓課程，也與業界專家合作研發烤大豬周邊產品，如烤豬真空包、烤豬便當、烤豬風味餐，擴大服務觀光、家庭市場。

超過8、9小時以上燒烤，大火逼出油脂香氣、飽滿多汁肉質帶有淡淡煙燻氣息，這項原民正宗美味料理便是「南投原創烤大豬巴布」品牌，縣府2020年推出品牌認證機制，為消費者把關，首屆45名烤豬職人通過學術科研習、實地烤全豬測驗，才獲得標章使用權，每年還要定期受訓，因此，原民局今天至17日辦理回訓課程。

南投縣原民局邀餐飲專家研發烤大豬新產品，包含烤豬真空包、餐盒、風味餐，輔導縣內合格烤大豬業者學習製作技巧，烤豬真空包讓消費者不用花大錢請人到府現烤，烤豬便當則融入原民食材，烤豬風味餐包含前菜、湯品、主餐、副食、飲料、甜點等完整精緻餐點。

原民局表示，回訓課程有食品衛生暨安全管理、消費糾紛避免與保護、營業登記證說明、烤豬真空包及便當包材與設備認識、烤豬各部位分切技巧、擺盤製作、烤豬職人共識會議、原住民傳統飲食文化與觀光行銷、醬汁調製技巧、風味餐烹調、實作演練等。

南投 中秋節 疫情

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