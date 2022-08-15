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影／林明溱要竹山自理垃圾惹眾怒 再嗆：鎮長負責

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長林明溱（左1）曾說「竹山垃圾自己處理，看他多厲害」，引爆竹山人怒火。圖／讀者提供
南投縣長林明溱（左1）曾說「竹山垃圾自己處理，看他多厲害」，引爆竹山人怒火。圖／讀者提供

南投垃圾爆量，縣府原打算在竹山設置綠能永續中心處置縣內垃圾，但遭當地民意反對中止，未料近期爆出縣府為此停收竹山垃圾，且疑是縣長林明溱下令，引爆竹山人怒氣。對此，林明溱稱「鎮長要負責」，環保局也說，「是公所要求停收」。

南投縣因無焚外爐，垃圾僅能委外由他縣市處理，但近年各地焚化廠常因設備老舊、歲修等因素，逐步減少，甚至拒收外縣市垃圾，導致縣內垃圾堆置加劇，目前全縣垃圾堆置近22萬噸，但每日僅能外運清除50至120噸不等，難以去化。

縣府考量垃圾外運焚化無望，原規畫在竹山設置綠能永續中心，細分類垃圾製成固體燃料棒，但當地民意反對，縣府只能撤回該計畫；未料近期卻傳出，縣府不滿竹山不能蓋綠能中心，停收當地垃圾，且疑是縣長林明溱下令，引爆地方怒火。

據了解，林明溱上周赴竹山拜訪同黨竹山鎮長參選人林孟麗，席間提及縣府擬在竹山設置綠能中心主要仍是解決當地垃圾堆置問題，同時協助處置名間、鹿谷等周邊鄉鎮，是為了竹山好卻被抗爭，並稱「現在竹山垃圾自己處理，看他多厲害」。

竹山人對於林的一番言論群起反彈，對此，林明溱表示，「鎮長（陳東睦）要負責」，垃圾停收是因他而起，不能全怪到縣府，而縣府都幫他處理垃圾，碰到綠能中心，連跟縣府協調都沒有就抗議，而且都說不做了，他還是一直罵縣長。

林更進一步表示，縣府規劃興設綠能中心，雖有將竹山納入考量，但還沒決定，未料陳東睦「如此高傲」不溝通就抗議，不做了仍組自救會對抗，「他如此有能力，那竹山鎮的垃圾就由他統籌處理」，若無法處理來找縣府，環保局也會幫忙。

環保局長李易書也說明，去年12月曾與陳鎮長面談，陳盼縣府幫忙清除竹山垃圾，縣府當時也提及綠能中心問題，之後從今年2月起協助竹山每日轉運清理2噸至7噸不等垃圾；但在陳率地方抗議綠能中心後，多次向縣府反應要自行處置垃圾，該局才依公所意見，自7月起暫停協助處理，並非是縣府自行決定。

南投縣長林明溱。記者賴香珊／攝影
南投縣長林明溱。記者賴香珊／攝影

林明溱 南投 陳東睦

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