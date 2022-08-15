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台中大安老農居冠 一半逾65歲 市府：研議解套

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳敏濟要求府重新檢討大安區國土重劃定位，解編或引入高科技產業，讓大安經濟起死回生。記者陳秋雲／攝影
台中市議員吳敏濟要求府重新檢討大安區國土重劃定位，解編或引入高科技產業，讓大安經濟起死回生。記者陳秋雲／攝影

台中市國土計畫大安區68%劃為特定農業區，市議員吳敏濟說，二期稻作產量甚低，年輕人不願留鄉務農，造成老農人口居全國之冠，3名農民中就有1人超過70歲。吳敏濟建議政府應解編濱海不適耕作的特農區土地，專案導入高科技產業園區，解決產業土地荒，讓大安區經濟「起死回生」

經發局長張峯源說，國土計畫5年可重新檢討，或地方政府可申請變更；另可採取專案引進高科技，他表示經發局會努力爭取，為大安經濟解套。副市長令狐榮達說，會跨局處研議，翻轉大安經濟發展。

全市被編定為特定農業區面積為1萬4791.89公頃，甲安埔就佔了44%，其中大甲2577.79公頃，外埔2114.14公頃，大安1855.3公頃。

吳敏濟說，大安區人稱「風頭水尾」總面積2740.45公頃，農耕面積土地2097.18公頃、佔全區面積77%，大安多以稻作為主。二期稻作遇上東北季風，臨海又吹來鹽分，大安區的單位種植效率其實非常低，每公頃產量4235公斤也是全市倒數第三，僅贏過梧棲與龍井。

吳敏濟說，若以收購價扣除成本，農民月薪只有幾千塊，無法養家活口，年輕人口大量外流，人口老化嚴重。目前大安65歲以上老農人口為全區人口50%以上，3名農民就有1人超過70歲，究其原因就是大量土地被編定為特定農業區，沒有其他發展。

吳敏濟說，近年來台商大量回台投資，但多數找不到土地，面臨有錢無法設廠窘境，吳敏濟建議市府盤點大安靠海特農區，專案向中央申請解編，成立半導體或高科技園區，讓上中下游供應鏈集中設廠，如此不但土地可充分利用，也可帶動大量就業人口，讓高科技產業更發展，創造雙贏。

農民 二期稻作

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