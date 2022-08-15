影／興建神岡神洲活動中心結合長照功能 今天會勘定案
台中市神岡區神洲里現在活動中心空間不足，長者要爬樓梯不便，立委楊瓊瓔和台中市議員羅永珍爭取下，今天會勘決定在國道四號橋下興建活動中心結合日照中心功能，方便當地長者受照顧，子女接送方便。
立委楊瓊瓔今天表示，神岡區神洲里現有活動中心長年使用率高，和廟合用，多年來一直找地新建，終於找到國道四號橋下土地，配合衛福部前贍計畫長照建設社區活動中心的計畫，衛福部最高可補助3000萬元，她感謝台中市長盧秀燕的地方配合款15%，台中市議員羅永珍極力爭取，現在正啟動評估計畫。
神洲里長陳大燿表示，目前里活動中心與廟共同，一樓廟使用，活動中心在二樓和三樓，該里老人多，要長者爬到二樓較困難，他和社區發展協會努力另外找地蓋活動中心，在立委楊瓊瓔和中市議員羅永珍協助下，終於找到國道四號神岡段橋下用地，目前有簡易休閒設施，衛福部可補助蓋兼顧日照中心功能，此處交通方便，完工後，子女可開車接送父母到日照中心受照顧。
台中市衛生局長曾梓展表示，衛生局可依地方需求，尋找適合地點設日照中心，並媒合業者服務，台中市的日照中心目前是全國建構第一名，中市府會繼續努力；中市社會局長彭懷真說，社區活動中心與日照中心結合，新建案和中央合作，可強化地方長照功能。
衛福部長期照顧司長祝健芳表示，國家長照政策在推在地老人就地照顧，她說神洲里目前失能長者約1300多人，新建活動中心兼日照中心，希望鼓勵其中10%長者到日照中心受照顧，即130人接受服務，台灣的日照服務人數，希望提高到日本的20%，讓日照中心發揮功能，不會成為未來的蚊子館。
祝健芳說，立委楊瓊瓔關心神岡區神洲里活動中心和日照中心問題，也關心衛福部豐原醫院蓋后里分院與住宿型長照機構案，這二案目前正在進行中。
中市議員羅永珍表示，神洲里活動中心兼日照中心功能興建案，是地方期盼建設，大家都希望能盡快完工，方便長輩使用受照顧。
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