芬園寶藏寺中元循百年傳統 放水燈祭水靈祈平安

彰化縣芬園寶藏寺慶讚中元普度大法會，今天晚間循百年傳統，舉辦舉火把、放水燈儀式，期望讓大家心靈平息，也祈求國泰民安、風調雨順，疫情早日遠離。

寶藏寺舉辦的舉火把、放水燈等儀式，今天晚間從芬園寶藏寺開始，由彰化縣長王惠美、芬園鄉長林世明、縣議員白玉如、寶藏寺主委張協章、值年爐主等、芬園鄉農會總幹事黃翊愷人及眾多鄉民，舉著火把一起出發，到河邊進行超度，明天接著辦理普度。

王惠美表示，中元普度在芬園是非常重大、殊勝的儀式，透過儀式讓孤魂可以離苦得樂，也讓大家更加平安順利，這個活動各個地方都非常賣力，有錢的出錢，有力的出力，讓傳統儀式成功，並且原汁原味的保存下來，感謝大家共同用心將這個傳統殊勝的活動代代相傳下去。