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芬園寶藏寺中元循百年傳統 放水燈祭水靈祈平安

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芬園寶藏寺慶讚中元普度大法會，今天晚間循百年傳統古禮，舉辦舉火把、放水燈儀式，由縣長王惠美點燃火把。圖／彰化縣政府提供
彰化縣芬園寶藏寺慶讚中元普度大法會，今天晚間循百年傳統古禮，舉辦舉火把、放水燈儀式，由縣長王惠美點燃火把。圖／彰化縣政府提供

彰化縣芬園寶藏寺慶讚中元普度大法會，今天晚間循百年傳統，舉辦舉火把、放水燈儀式，期望讓大家心靈平息，也祈求國泰民安、風調雨順，疫情早日遠離。

寶藏寺舉辦的舉火把、放水燈等儀式，今天晚間從芬園寶藏寺開始，由彰化縣長王惠美、芬園鄉長林世明、縣議員白玉如、寶藏寺主委張協章、值年爐主等、芬園鄉農會總幹事黃翊愷人及眾多鄉民，舉著火把一起出發，到河邊進行超度，明天接著辦理普度。

王惠美表示，中元普度在芬園是非常重大、殊勝的儀式，透過儀式讓孤魂可以離苦得樂，也讓大家更加平安順利，這個活動各個地方都非常賣力，有錢的出錢，有力的出力，讓傳統儀式成功，並且原汁原味的保存下來，感謝大家共同用心將這個傳統殊勝的活動代代相傳下去。

王惠美指出，芬園寶藏寺中元普度大法會，放水燈祭水靈為傳統的儀式，也是地方重要的民俗特色，在疫情期間，以傳統儀式，透過放水燈儀式，在媽祖婆及觀音菩薩的保佑，相信好兄弟在地藏王菩薩的指引下，都能離苦得樂，讓大家的心靈更為安定，疫情能夠遠離，最近雖然疫情趨緩，但面對秋冬疫情，還是不可輕易鬆懈。

彰化縣芬園寶藏寺慶讚中元普度大法會，今天晚間循百年傳統古禮，舉辦舉火把、放水燈儀式，縣長王惠美（前排右4）、芬園鄉長林世明（前排右2）。圖／彰化縣政府提供
彰化縣芬園寶藏寺慶讚中元普度大法會，今天晚間循百年傳統古禮，舉辦舉火把、放水燈儀式，縣長王惠美（前排右4）、芬園鄉長林世明（前排右2）。圖／彰化縣政府提供
彰化縣芬園寶藏寺慶讚中元普度大法會，今天晚間循百年傳統古禮，由眾人舉著火把，到河邊放水燈。圖／取自芬園鄉長林世明臉書
彰化縣芬園寶藏寺慶讚中元普度大法會，今天晚間循百年傳統古禮，由眾人舉著火把，到河邊放水燈。圖／取自芬園鄉長林世明臉書
彰化縣芬園寶藏寺慶讚中元普度大法會，今天晚間循百年傳統古禮，由眾人舉著火把，到河邊放水燈。圖／取自芬園鄉長林世明臉書
彰化縣芬園寶藏寺慶讚中元普度大法會，今天晚間循百年傳統古禮，由眾人舉著火把，到河邊放水燈。圖／取自芬園鄉長林世明臉書

普度 放水燈 王惠美

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