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彰化靜思堂竹筒回娘家 銅板聲聲傳愛有回響

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化靜思堂從今天起到26日，連續13天舉辦傳愛導善祈福感恩活動，今天適逢周日，一大早就有許多民眾帶著存著銅板的竹筒前往，將今年以來存下的一日一善的愛心款項，做為傳愛導善使用。 圖／慈濟基金會提供
彰化靜思堂從今天起到26日，連續13天舉辦傳愛導善祈福感恩活動，今天適逢周日，一大早就有許多民眾帶著存著銅板的竹筒前往，將今年以來存下的一日一善的愛心款項，做為傳愛導善使用。 圖／慈濟基金會提供

彰化靜思堂從今天起到26日，連續13天舉辦傳愛導善祈福感恩活動，今天適逢周日，一大早就有許多民眾帶著存著銅板的竹筒前往，將今年以來存下的一日一善的愛心款項，做為傳愛導善使用。

慈濟基金會表示，農曆7月是吉祥月也是孝親月，今天在彰化靜思堂的祈福活動中，許多民眾扶老攜幼參加，包括有媳婦攜扶著婆婆，更有媽媽帶著坐輪椅的兒子到彰化靜思堂，感受一趟祈願心靈之旅。

有的與會民眾在歲末祝福等活動中，曾請回竹筒存下一日一善的愛心款項，即特別利用參與7月吉祥月祈福活動時，將竹筒帶到彰化靜思堂，將各自手中竹筒，順著愛心梯，滑向愛心甕裡，一聲聲銅板響聲，希望善舉能獲得更多回響。

在銀行上班的尤先生表示，去年年終時，曾到彰化靜思堂參加歲末祝福，拿到一個竹筒，每天買東西剩下的銅板就存放進去，得知今天有這個竹筒回娘家活動，開心地拿來付出。

慈濟基金會表示，彰化靜思堂為讓會眾有更多參與活動的機會，在靜思堂設有9個活動打卡站，當參與的人，順著流程走一趟，就蓋一個印章，集滿5個即可有一份結緣品。

彰化靜思堂從今天起到26日，連續13天舉辦傳愛導善祈福感恩活動，今天適逢周日，一大早就有許多民眾帶著存著銅板的竹筒前往，將今年以來存下的一日一善的愛心款項，做為傳愛導善使用。 圖／慈濟基金會提供
彰化靜思堂從今天起到26日，連續13天舉辦傳愛導善祈福感恩活動，今天適逢周日，一大早就有許多民眾帶著存著銅板的竹筒前往，將今年以來存下的一日一善的愛心款項，做為傳愛導善使用。 圖／慈濟基金會提供

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