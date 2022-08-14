雲門舞集巡演第2站到雲林 吸引3千人近距離與舞者共舞

國泰金控與雲門舞集攜手合作27年，舉辦270場表演，本周末在雲林縣立體育館開演，「國泰雲門隨行吧」由雲門舞集藝術總監鄭宗龍編排70分鐘演出，吸引近3千位民眾報名，除了近距離欣賞舞作，也邀請民眾和舞者近距離互動、翩翩起舞，是今年盛夏難得的藝術饗宴。

「國泰雲門隨行吧-與雲門共舞」社區巡演，今年暑假陸續跳進花蓮、雲林、南投、臺南，在火車站、體育館、遊客中心、圖書館起舞，本周末是巡演的第二站雲林，下午2點30分至3點40分在雲林縣立體育館登場，為期2天為活力的運動場館注入藝術能量。

文化觀光處長陳璧君說，雲門舞集藝術總監鄭宗龍精心編排時長70分鐘的節目，除了呈現雲門經典作品選粹，也邀請民眾和舞者們一起互動、翩翩起舞；將舞蹈帶入日常生活，從小規模的校園、社區巡演，到戶外萬人公演，讓民眾感受藝術與生活隨行的理念，也展現文化平權，和縣府近年來推動「流動藝術饗宴」理念不謀而合。