彰化縣年底新成立3間公托 王惠美：未來再規畫14間

彰化縣長王惠美今天上午參加在彰化市彰泰國中舉辦的親職教育活動時表示，以往彰化縣没有一間公辦托嬰中心，預計今年會新成立3間公辦托嬰中心，未來將再規畫完成14間托嬰中心，讓青年朋友不要因為沒辦法托嬰而不敢生育。

王惠美在活動中，大談縣府幼兒政策，除公托以外，還表示從今年8月起，0至未滿5歲育兒津貼加碼，第一胎每人每月可請領 5000 元，第二胎6000 元，第三胎以上7000 元，早期婦女育兒時根本沒有任何補助，因應少子化，政府提供各項補助，減輕年輕爸媽的生子養育負擔。

王惠美現場也鼓勵大家多多生育，她說，她自己生了3個小孩，現在想想，覺得生的太少了，也希望大家能多多增產報國，縣府也積極提供更好的育兒環境，也在彰化市、鹿港鎮、員林市、二林鎮設置4處育兒親子館，未來將持續規畫布建，未來將有公設民營托嬰中心14處及育兒親子館12處，使父母及新手爸媽及小孩可以在育兒館得到最好的照顧，在幼稚園銜接國小階段更不用擔心，彰化縣的教育力絕對不輸六都。

彰化縣囝仔運動會暨親職教育宣導系列活動第4個場次，今天上午在彰泰國中展藝館舉行，內容有親子走秀、托育人員自製教具讓現場家長及幼兒動手操作及闖關遊戲，王惠美也參加活動與親子同樂，並肯定專業托育人員和托嬰中心在托育上的付出與貢獻，讓縣府與家長一同陪伴孩子快樂成長。