長輩三餐免煩惱 南投長照提供送餐到宅服務

南投縣人口高齡化，不少長輩因獨居、行動不便等因素，「吃飯」成了問題，而照料長者飲食均衡，縣府長期照顧管理中心與特約單位合作，提供老人營養餐飲服務，符合資格即能申請送餐，經濟弱勢甚至不予收費，滿足長者生活基本需求。

南投縣照管中心指出，不少獨居長者或日常生活失能者因子女結婚、工作等因素，無人從旁照料、怕麻煩子女，自己處理三餐，但要備餐買飯又有交通、行動不便等有安全疑慮，「吃飯」成了問題，總是在家簡單吃，而未能考量均衡營養。

南投縣照管中心因此與老人營養餐飲服務單位合作，該中心表示，全縣現有11家餐飲單位提供服務，菜色由營養師、廚師、工作人員討論決定，兼顧營養及衛生，並針對特殊需求長輩調配，像是軟質食物、食物剪碎等，同時提供送餐服務。

此外，南投縣餐食服務，就算在疫情期間也不間斷，只要是居住在南投縣，且符合下述其中之一：失能之身心障礙者、工具性日常生活活動功能失能且獨居長者、65歲以上之失能老人或55歲以上之失能原住民，就能向長照中心申請送餐服務。

南投照管中心表示，送餐服務為周一至五，經濟弱勢得申請補助，每人最高補助二餐，低收、中低收、長照低收由政府全額補助；長照中低收由政府補助九成，自付一成；非補助對象或超過政府補助上限依各特約機構收費標準全額自行負擔。

若民眾有意為家中有需求的長輩申請送或有長照問題，可電洽南投縣政府衛生局長期照顧管理中心專線（049）2209595，會有專人協助解惑，也能撥打全國統一專線1966，由其轉接至各縣市照管中心，讓政府來幫助改善長輩們的生活品質。