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高美濕地遊客服務中心打造露營場 10月登場

中央社／ 台中14日電

擁有最美夕陽美譽的台中市高美濕地台中市建設局今天表示，委託民間經營的高美濕地遊客服務中心，戶外廣場打造露營場，將於10月中旬正式營運，提供2天1夜深度旅遊。

建設局長陳大田在新聞稿中表示，到訪高美濕地的遊客大多集中在傍晚落日前來觀賞夕陽、自然濕地及風力發電風車，日落後即結束行程。

陳大田指出，高美濕地遊客服務中心戶外廣場將打造露營場，不需自行搭帳棚，一卡皮箱即可入住，且結合海線在地食材美食，遊客除了觀賞夕陽美景外可多停留1晚，規劃海線2天1夜深度旅遊，讓高美濕地不僅只觀賞夕陽。

陳大田表示，期盼透過露營場營造不一樣的旅遊型態，帶來更多遊客的同時，也透過活動設計進行生態教育，讓更多旅客深入認識溼地生態，關注生態保育、綠色旅遊議題，持續愛護環境。

建設局說明，遊客中心露營場預計設置27組4人帳篷，外觀採藍、紫與白色風格呼應高美濕地藍天海景，且考量遊客需求，除遊客中心1樓提供簡餐輕食服務外，遊客服務中心2樓將設置以濕地為主題的餐廳，可提供至少80個座位，讓遊客有更多元遊程規劃。

建設局表示，相關建置工程已進入收尾階段，訂宿網站亦在架設中，預計10月中旬正式對外營運，期盼替海線地區注入不一樣的旅遊體驗、活絡在地觀光。

高美濕地 露營 台中市

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