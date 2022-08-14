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中市6國運中心會員分3制度挨批擾民 市府：續約時協調

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中市議員何敏誠批評，台中市有6座國民運動中心，會員制度各自為政，民眾入場須排隊核定，浪費時間也擾民。圖／何敏誠提供
中市議員何敏誠批評，台中市有6座國民運動中心，會員制度各自為政，民眾入場須排隊核定，浪費時間也擾民。圖／何敏誠提供

台中市有6座國民運動中心，收費標準統一，會員制度卻不同，6座運動中心分3種會員制度。中市議員何敏誠批評，會員制度各自為政，民眾入場須排隊核定，浪費時間也擾民。運動局長李昱叡表示，會員制度須依據當時簽訂的契約內容執行，將會在續約時與各國運中心協調統一會員制度。

中市府規劃10座國民運動中心，已啟用營運的包括朝馬、北區、南屯國民運動中心及長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心等6座。今年上半年清水、豐原、北屯已陸續動工，太平國民暨兒童運動中心也即將在今年動工。

民眾表示，台中6座國民運動中心會員制度不同，有QR-CODE掃碼、專屬會員卡制，以及信用卡悠遊卡制。長春國民運動中心是綁定悠遊卡，但常因場域小、民眾多，又要確認是否為本人使用，常讓民眾在櫃台等候多時；北區國民運動中心則製作專屬會員卡，無須經由人工過卡即可使用運動中心設施。

東南區中市議員參選人何昆霖說，市府統一收費規範，但由委外廠商自行訂定會員制度，致台中6座國運中心有3種會員規範，根本「一國三制」。何建議搭配現有的「台中e指通」，讓市民能直接透過虛擬平台，加入各運動中心會員並付費功能，統一會員規範，落實市民運動權。

何敏誠說，根據台中市審計報告指出，2021年部分體育場館(含設施)屢遭民眾陳情設施維護或營運管理未佳，陳情案件達217件，運動局應積極督導廠商，以免推廣運動不成反遭民怨。

運動局長李昱叡表示，台中市6座國運中心均於2018年前確定營運廠商，並完成委外契約簽訂，契約期間7年，會員制度須依據契約執行；將在續約時與各國運中心協調統一會員制度，並將「台中e指通」納入評估。

至於運動場館民眾陳情總案件數達217件，李昱叡說，經查多為疫情期間防疫相關議題，包括檢舉不戴口罩民眾，進健身房需打滿三劑疫苗等。運動局也針對游泳池、健身房、球場等區域及人流較多的公共空間提高消毒頻率，各運動中心多處也設置酒精供使用，並加強宣導進入館內運動的市民於疫情期間配合，建立安心運動場域。

台中市有6座國民運動中心，收費標準統一，會員制度卻不同。圖／台中市政府提供
台中市有6座國民運動中心，收費標準統一，會員制度卻不同。圖／台中市政府提供

台中市 疫情 議員

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