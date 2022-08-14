篩越多領越多！彰化恢復萬人健檢 免費還可領健康禮券

彰化縣辦理的萬人健檢活動，已有10多年歷史，是縣民健康的大數據，去年5月因疫情升高停辦至今已1年多，隨著最近疫情趨緩，從今天起恢復萬人健檢，首場在線西國小舉行，縣長王惠美及衛生局長葉彥伯均前往關心，王惠美表示，希望大家在防疫同時也要照顧好自身的健康。

王惠美表示，定期篩檢是防治癌症發生最有效的方法，縣政府規畫「健康振興劵」活動，民眾只要設籍在彰化縣，符合國民健康署免費提供的子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌及BC型肝炎篩檢資格者，活動期間從今年1月1日至9月30日至彰化縣醫療院所、衛生所或設站篩檢現場，每完成1項篩檢者，就送100元健康禮券，篩檢越多送越多，最多可領5張。

彰化縣每年4月起，都會在各鄉鎮辦理的「萬人健檢活動」，去年則因五月疫情升溫，暫緩辦理。衛生局表示，目前台灣疫情已漸趨緩，民眾更應走出來參加篩檢，為了讓民眾安心、放心參加篩檢，活動現場設置參照中央疫情指揮中心公眾集會指引規劃，並實施環境定時酒精消毒、參與民眾配戴口罩等措施。