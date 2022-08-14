快訊

陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 34歲男疑反遭捲入溪失蹤

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

篩越多領越多！彰化恢復萬人健檢 免費還可領健康禮券

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣萬人健檢因疫情停辦一年多，最近因疫情紓緩恢復舉辦， 首場今天在線西國小舉行，縣長王惠美前往關心。圖／彰化縣政府提供
彰化縣萬人健檢因疫情停辦一年多，最近因疫情紓緩恢復舉辦， 首場今天在線西國小舉行，縣長王惠美前往關心。圖／彰化縣政府提供

彰化縣辦理的萬人健檢活動，已有10多年歷史，是縣民健康的大數據，去年5月因疫情升高停辦至今已1年多，隨著最近疫情趨緩，從今天起恢復萬人健檢，首場在線西國小舉行，縣長王惠美及衛生局長葉彥伯均前往關心，王惠美表示，希望大家在防疫同時也要照顧好自身的健康。

王惠美表示，定期篩檢是防治癌症發生最有效的方法，縣政府規畫「健康振興劵」活動，民眾只要設籍在彰化縣，符合國民健康署免費提供的子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌及BC型肝炎篩檢資格者，活動期間從今年1月1日至9月30日至彰化縣醫療院所、衛生所或設站篩檢現場，每完成1項篩檢者，就送100元健康禮券，篩檢越多送越多，最多可領5張。

彰化縣每年4月起，都會在各鄉鎮辦理的「萬人健檢活動」，去年則因五月疫情升溫，暫緩辦理。衛生局表示，目前台灣疫情已漸趨緩，民眾更應走出來參加篩檢，為了讓民眾安心、放心參加篩檢，活動現場設置參照中央疫情指揮中心公眾集會指引規劃，並實施環境定時酒精消毒、參與民眾配戴口罩等措施。

衛生局表示，凡設籍彰化縣的民眾，女性年滿30歲以上，子宮頸抹片3年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿40歲以上符合成人健康檢查資格者或65歲以上今年未做成人健康檢查者，都可以向辦理萬人健檢的衛生所報名參加，除免費外，還可以領取健康禮券，千萬不要錯過。

彰化縣萬人健檢因疫情停辦一年多，最近因疫情紓緩恢復舉辦， 首場今天在線西國小舉行，縣長王惠美（右2）均前往關心。圖／彰化縣政府提供
彰化縣萬人健檢因疫情停辦一年多，最近因疫情紓緩恢復舉辦， 首場今天在線西國小舉行，縣長王惠美（右2）均前往關心。圖／彰化縣政府提供
彰化縣萬人健檢因疫情停辦一年多，最近因疫情紓緩恢復舉辦， 首場今天在線西國小舉行，縣長王惠美（左2）及衛生局長葉彥伯（左1）均前往關心。圖／彰化縣政府提供
彰化縣萬人健檢因疫情停辦一年多，最近因疫情紓緩恢復舉辦， 首場今天在線西國小舉行，縣長王惠美（左2）及衛生局長葉彥伯（左1）均前往關心。圖／彰化縣政府提供
彰化縣萬人健檢因疫情停辦一年多，最近因疫情紓緩恢復舉辦， 首場今天在線西國小舉行，縣長王惠美前往關心。圖／彰化縣政府提供
彰化縣萬人健檢因疫情停辦一年多，最近因疫情紓緩恢復舉辦， 首場今天在線西國小舉行，縣長王惠美前往關心。圖／彰化縣政府提供

衛生局 疫情

延伸閱讀

跨域整合　彰化超前3年消除C肝　

蒸汽火車之王DT668出動！民眾搶拍 11月5日還有一場

物價上漲！彰化國中小營養午餐費調升 外加有機蔬菜餐

直搗王惠美大本營 黃秀芳鹿港早市拜票

相關新聞

彰化靜思堂竹筒回娘家 銅板聲聲傳愛有回響

彰化靜思堂從今天起到26日，連續13天舉辦傳愛導善祈福感恩活動，今天適逢周日，一大早就有許多民眾帶著存著銅板的竹筒前往，...

彰化縣年底新成立3間公托 王惠美：未來再規畫14間

彰化縣長王惠美今天上午參加在彰化市彰泰國中舉辦的親職教育活動時表示，以往彰化縣没有一間公辦托嬰中心，預計今年會新成立3間...

農曆七月吉祥月 豐原靜思堂義賣所得將全球共善

農曆七月也是吉祥月，豐原靜思堂今、明兩天共舉辦6場七月吉祥月祈福活動，分為蔬食區、環保、孝親、淨思本草飲及祈福區，靜思堂...

長輩三餐免煩惱 南投長照提供送餐到宅服務

南投縣人口高齡化，不少長輩因獨居、行動不便等因素，「吃飯」成了問題，而照料長者飲食均衡，縣府長期照顧管理中心與特約單位合...

十年打磨日式禪園美學空間 全台最難訂餐廳「台中陽明山」味蕾心靈雙饗宴

新社被譽為「台中陽明山」，飛花落院選定這一方俯看都市叢林的高地，以木、石、竹、泥構築，創造和式料理極致美學空間，在這裡緩步踏過一顆小石頭，都有它的故事。

高美濕地遊客服務中心打造露營場 10月登場

擁有最美夕陽美譽的台中市高美濕地，台中市建設局今天表示，委託民間經營的高美濕地遊客服務中心，戶外廣場打造露營場，將於10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。