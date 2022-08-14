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台中和平區「早秋」品種甜柿現上市 果實紅且脆

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平區的「早秋」品種甜柿，現正採收上市。圖／果農提供
台中市和平區的「早秋」品種甜柿，現正採收上市。圖／果農提供

台中和平區「早秋」品種甜柿現正採收上市，和平區農會表示，和平區甜柿主要有四大品種，分別為早秋、花御所、次郎及富有，「早秋」主要集中在摩天嶺、上谷關及白毛台附近，最近開始採收，梨山地區的甜柿約11月才開始採收上市。

果農黃曉橙表示，今年受梅雨影響，甜柿落果嚴重，減少約3至4成，價格相對略為上揚；台中甜柿栽培面積約2300公頃，和平、東勢及新社等為主要產區，尤其以和平區的摩天嶺及梨山的甜柿最多。

摩天嶺地區從1985年由台灣省農業試驗所自日本引進甜柿試種成功，是台灣最早種植甜柿的地區，海拔高度800至1200公尺，品質、甜度、脆度及色澤新鮮度都佳，上谷關地區海拔約1100到1200公尺，是八仙山水源頭，因日夜溫差大，生產的甜柿脆又甜。

果農黃曉橙說，今年6月梅雨影響，甜柿的落果嚴重，去年甜柿產量不高，今年更減少3至4成左右，價格稍漲，他種植的「早秋」甜柿為例，因為小農友善種植，目前小賣每台斤售價約100元，去年賣90元。

梅雨 梨山 農會

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