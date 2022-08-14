台中鐵路高架橋下停車場仍有8處未核定 交通局點出原因

台中鐵路高架化開通4年，台鐵局委託車麗屋公司，於沿線橋墩下規畫26處停車場，中市府交通局目前已完成共18處停車場圖說審查，待台鐵施作工程，預計11月陸續營運，將可提供1547格汽車、957席機車停車格。

交通局長葉昭甫指出，未完成核定8處停車場因位於市區，出入口設計複雜，待完成補正等審查程序後施造，即可開放民眾使用，增加台中停車空間。

台中市政府沿高架鐵道路線，規畫「綠空廊道」空間，成為市民騎車散步好去處，但市議員黃守達日前發現，部分橋下空間違停嚴重，甚至汽車開上自行車道，危害用路人安全，且影響景觀。

台中市交通局表示，為推展鐵路高架橋下停車場興闢進度，多次邀集台鐵局、車麗屋公司、中市都發局、建設局等相關單位，針對停車場配置設計討論，協助釐清停車場設置相關規定，加速鐵路高架下方空間開闢作業。

交通局指出，目前台鐵局已規畫於鐵路高架橋下，規畫26處停車場，今年6月時已完成第1批10處停車場，日前再核定第2批8處停車場圖說審查，包括豐原區3場提供汽車347格、機車297格，潭子區4場有汽車320格，北屯區1處設置汽車59格，預計11月陸續營運。

針對剩餘8處未完成核定停車場，葉昭甫表示，該8處停車場因位處市區段，周邊開發已完成，出入口設計較複雜，交通局持續協助台鐵局、車麗屋公司完成補正程序，盡速完成圖說審查、開工闢建及取得停車場登記證，開放民眾使用，增加台中市停車空間供給。