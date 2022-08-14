活化鐵路高架橋下空間 中市府再核定8處停車場

為解決市民停車問題及活化鐵路高架橋下空間，台中市交通局今天表示，繼6月間核定鐵路高架橋下10處停車場設置後，日前再核定8處停車場圖說審查，預計11月陸續營運。

交通局在新聞稿中指出，為推展鐵路高架橋下停車場興闢進度，多次邀集台鐵局、車麗屋公司及台中市政府都發局、建設局等相關單位，針對停車場配置設計多次討論，並協助台鐵局及車麗屋公司釐清停車場設置相關規定，加速鐵路高架下方空間開闢作業。

交通局長葉昭甫表示，車麗屋公司於7月間陸續補正送市府的8案停車場圖說審查申請，交通局快速完成審查作業，繼6月中下旬完成第一批10場停車場後，日前再次核定第二批8場停車場圖說審查。

第二批停車場包括豐原區3場提供汽車347格、機車297格，潭子區4場汽車320格，北屯區1場設置汽車59格，葉昭甫說，目前台鐵橋下空間已核定18處停車場，將由車麗屋公司依照核定圖說進場施工，並報請市府勘驗取得停車場登記證，預計11月陸續正式營運。

葉昭甫指出，另外還有8場尚未完成核定的停車場，因位處市區段，周邊開發已完成，導致停車場出入口設計較為複雜，交通局持續協助台鐵局及車麗屋公司完成補正程序，儘速完成圖說審查、開工闢建及取得停車場登記證，增加台中市停車空間供給，開放民眾使用。

葉昭甫強調，市府今年啟用及興建中的公有停車場共計26場，總經費新台幣98億元，完工後預計供應汽車格6307席、機車格5229席、自行車格116席、大客車19席，以紓解地方停車需求。