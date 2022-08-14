快訊

陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 34歲男疑反遭捲入溪失蹤

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不用再看老天爺臉色 南投竹山首座風雨球場啟用

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山首座籃球風雨球場今落成，同步辦理3對3鬥牛友誼賽宣告正式啟用。圖／竹山鎮公所提供
南投竹山首座籃球風雨球場今落成，同步辦理3對3鬥牛友誼賽宣告正式啟用。圖／竹山鎮公所提供

南投竹山缺乏公有室內球場，當地公所向中央爭取逾2000萬經費興建鎮內首座風雨球場，去年12月中旬動土，今落成，並辦理首場球賽宣告啟用，場內除基本球場設備，也注重安全措施，更大面積彩繪卡漫公共藝術讓球場別具特色及活力。

竹山鎮公所指出，過去鎮內都是室外籃球場，且多在各學校內，不少年輕人或球友受天氣、校園開放等因素影響，無法想打就打，去年為此規畫並向體育署爭取約2200萬元經費，於中和里活動中心旁興設鎮立籃球風雨球場，12月中旬動土。

歷經8個月施工，竹山鎮立籃球風雨球場今落成，竹山鎮長陳東睦、鎮代表會主席林賜學、中部辦公室前執行長蔡培慧、縣議員蔡孟娥等出席見證當地首座室內風雨球場的誕生，現場同步辦理3對3籃球友誼賽宣告該球場正式啟用。

公所表示，今天啟用的籃球風雨球場面積達1188平方公尺，場內設有2個全場及球框、球架等基本設施外，還增設安全防護墊、夜間照明設備、3米攔球網、廣播設備以及監視系統，球友能夜間打球，同時確保運動時人身及財物安全。

竹山鎮長陳東睦則說，有了這座風雨球場，以後愛打球的球友不用再看老天爺臉色，無論下雨天、大熱天都能前往伸展筋骨、熱血運動，而該球場廁所及四周牆壁大面積彩繪卡漫公共藝術，相較於其他風雨球場更具特色，同時增添生氣活力。

此外，竹山鎮立籃球風雨球場不只能打球運動，也能提供社區舉辦各項活動，凝聚里民的向心力，更能展現場所多元化功能，鎮內各社區或機關團體有使用需求或要申請辦理活動，相關球場細節都能上竹山鎮公所官網或打電話到公所詢問。

南投竹山首座籃球風雨球場今落成，同步辦理3對3鬥牛友誼賽宣告正式啟用。圖／竹山鎮公所提供
南投竹山首座籃球風雨球場今落成，同步辦理3對3鬥牛友誼賽宣告正式啟用。圖／竹山鎮公所提供
南投竹山首座籃球風雨球場今落成，同步辦理3對3鬥牛友誼賽宣告正式啟用。圖／竹山鎮公所提供
南投竹山首座籃球風雨球場今落成，同步辦理3對3鬥牛友誼賽宣告正式啟用。圖／竹山鎮公所提供
南投竹山首座籃球風雨球場今落成，同步辦理3對3鬥牛友誼賽宣告正式啟用。圖／竹山鎮公所提供
南投竹山首座籃球風雨球場今落成，同步辦理3對3鬥牛友誼賽宣告正式啟用。圖／竹山鎮公所提供
南投竹山首座籃球風雨球場今落成，同步辦理3對3鬥牛友誼賽宣告正式啟用。圖／竹山鎮公所提供
南投竹山首座籃球風雨球場今落成，同步辦理3對3鬥牛友誼賽宣告正式啟用。圖／竹山鎮公所提供

公共藝術 陳東睦 議員

延伸閱讀

南投防疫病媒蚊無死角 開學前設登革熱醫療院所篩檢站

竹山電子看板遭駭出現「老巫婆」字眼 緊急改手動斷駭入侵

影／打破難產局面 藍營徵召黃敏聰選埔里鎮長

南投鄉鎮長選舉 竹山三腳督、埔里藍營人選難產

相關新聞

彰化靜思堂竹筒回娘家 銅板聲聲傳愛有回響

彰化靜思堂從今天起到26日，連續13天舉辦傳愛導善祈福感恩活動，今天適逢周日，一大早就有許多民眾帶著存著銅板的竹筒前往，...

彰化縣年底新成立3間公托 王惠美：未來再規畫14間

彰化縣長王惠美今天上午參加在彰化市彰泰國中舉辦的親職教育活動時表示，以往彰化縣没有一間公辦托嬰中心，預計今年會新成立3間...

農曆七月吉祥月 豐原靜思堂義賣所得將全球共善

農曆七月也是吉祥月，豐原靜思堂今、明兩天共舉辦6場七月吉祥月祈福活動，分為蔬食區、環保、孝親、淨思本草飲及祈福區，靜思堂...

長輩三餐免煩惱 南投長照提供送餐到宅服務

南投縣人口高齡化，不少長輩因獨居、行動不便等因素，「吃飯」成了問題，而照料長者飲食均衡，縣府長期照顧管理中心與特約單位合...

十年打磨日式禪園美學空間 全台最難訂餐廳「台中陽明山」味蕾心靈雙饗宴

新社被譽為「台中陽明山」，飛花落院選定這一方俯看都市叢林的高地，以木、石、竹、泥構築，創造和式料理極致美學空間，在這裡緩步踏過一顆小石頭，都有它的故事。

高美濕地遊客服務中心打造露營場 10月登場

擁有最美夕陽美譽的台中市高美濕地，台中市建設局今天表示，委託民間經營的高美濕地遊客服務中心，戶外廣場打造露營場，將於10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。