不用再看老天爺臉色 南投竹山首座風雨球場啟用

南投竹山缺乏公有室內球場，當地公所向中央爭取逾2000萬經費興建鎮內首座風雨球場，去年12月中旬動土，今落成，並辦理首場球賽宣告啟用，場內除基本球場設備，也注重安全措施，更大面積彩繪卡漫公共藝術讓球場別具特色及活力。

竹山鎮公所指出，過去鎮內都是室外籃球場，且多在各學校內，不少年輕人或球友受天氣、校園開放等因素影響，無法想打就打，去年為此規畫並向體育署爭取約2200萬元經費，於中和里活動中心旁興設鎮立籃球風雨球場，12月中旬動土。

歷經8個月施工，竹山鎮立籃球風雨球場今落成，竹山鎮長陳東睦、鎮代表會主席林賜學、中部辦公室前執行長蔡培慧、縣議員蔡孟娥等出席見證當地首座室內風雨球場的誕生，現場同步辦理3對3籃球友誼賽宣告該球場正式啟用。

公所表示，今天啟用的籃球風雨球場面積達1188平方公尺，場內設有2個全場及球框、球架等基本設施外，還增設安全防護墊、夜間照明設備、3米攔球網、廣播設備以及監視系統，球友能夜間打球，同時確保運動時人身及財物安全。

竹山鎮長陳東睦則說，有了這座風雨球場，以後愛打球的球友不用再看老天爺臉色，無論下雨天、大熱天都能前往伸展筋骨、熱血運動，而該球場廁所及四周牆壁大面積彩繪卡漫公共藝術，相較於其他風雨球場更具特色，同時增添生氣活力。