快訊

陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 34歲男疑反遭捲入溪失蹤

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

科技治理改善空污 中市建置空品數據中心物聯網

中央社／ 台中14日電

因應全球物聯網科技蓬勃發展，台中市環保局今天表示，透過「空氣品質數據中心」物聯網平台，將空品感測器數據進行視覺化及大數據分析，提供污染熱區及高值時段給稽查人員。

台中市環保局長陳宏益在新聞稿指出，環保局於去年建置「空氣品質數據中心」物聯網平台，將空品感測器數據進行視覺化及大數據分析，並邀集專家學者針對各工業區特性制定告警值及LINE告警推播系統。

陳宏益表示，當工業區出現非法空污排放事件，可即時分析污染熱區及高值時段，透過智慧型手機提供給稽查人員，大幅提升工業區污染溯源精準度。

陳宏益說，環保局於110年以「空氣品質數據中心」分析感測器監測數據及環保局自建的工業區小型風場資料，成功查獲某工業區一處未取得合法許可證非法操作並排放空氣污染物的工廠，裁罰新台幣100萬元。

環保局另發現大肚區一處養豬場有大量排放粒狀污染物情形，隨即派員前往稽查輔導，陳宏益表示，後續追蹤空品感測器數據趨勢顯示養豬廠於稽查後已無污染排放情形，證明空品感測器物聯網協助打擊空污犯罪的成效。

陳宏益強調，110年建置平台以來，裁罰空污案件35件次罰款逾千萬元，由於「科技治理」是空污改善的趨勢及關鍵，台中市建置的感測器近1500台數量全國最多，未來將持續精進智慧科技，成為永續管理的左右手，為市民健康把關。

空污 物聯網 空氣品質

延伸閱讀

中市機車污染AI辨識系統 奪亞太暨台灣永續行動獎2大獎

藍天白雲立體綻現 台中空品優於全國平均

打空汙2.0版 台中今通過「重大空汙管制條例」送議會

PM2.5首次低於國家標準 中市府持續守護藍天白雲

相關新聞

彰化靜思堂竹筒回娘家 銅板聲聲傳愛有回響

彰化靜思堂從今天起到26日，連續13天舉辦傳愛導善祈福感恩活動，今天適逢周日，一大早就有許多民眾帶著存著銅板的竹筒前往，...

彰化縣年底新成立3間公托 王惠美：未來再規畫14間

彰化縣長王惠美今天上午參加在彰化市彰泰國中舉辦的親職教育活動時表示，以往彰化縣没有一間公辦托嬰中心，預計今年會新成立3間...

農曆七月吉祥月 豐原靜思堂義賣所得將全球共善

農曆七月也是吉祥月，豐原靜思堂今、明兩天共舉辦6場七月吉祥月祈福活動，分為蔬食區、環保、孝親、淨思本草飲及祈福區，靜思堂...

長輩三餐免煩惱 南投長照提供送餐到宅服務

南投縣人口高齡化，不少長輩因獨居、行動不便等因素，「吃飯」成了問題，而照料長者飲食均衡，縣府長期照顧管理中心與特約單位合...

十年打磨日式禪園美學空間 全台最難訂餐廳「台中陽明山」味蕾心靈雙饗宴

新社被譽為「台中陽明山」，飛花落院選定這一方俯看都市叢林的高地，以木、石、竹、泥構築，創造和式料理極致美學空間，在這裡緩步踏過一顆小石頭，都有它的故事。

高美濕地遊客服務中心打造露營場 10月登場

擁有最美夕陽美譽的台中市高美濕地，台中市建設局今天表示，委託民間經營的高美濕地遊客服務中心，戶外廣場打造露營場，將於10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。