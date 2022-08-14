科技治理改善空污 中市建置空品數據中心物聯網

因應全球物聯網科技蓬勃發展，台中市環保局今天表示，透過「空氣品質數據中心」物聯網平台，將空品感測器數據進行視覺化及大數據分析，提供污染熱區及高值時段給稽查人員。

台中市環保局長陳宏益在新聞稿指出，環保局於去年建置「空氣品質數據中心」物聯網平台，將空品感測器數據進行視覺化及大數據分析，並邀集專家學者針對各工業區特性制定告警值及LINE告警推播系統。

陳宏益表示，當工業區出現非法空污排放事件，可即時分析污染熱區及高值時段，透過智慧型手機提供給稽查人員，大幅提升工業區污染溯源精準度。

陳宏益說，環保局於110年以「空氣品質數據中心」分析感測器監測數據及環保局自建的工業區小型風場資料，成功查獲某工業區一處未取得合法許可證非法操作並排放空氣污染物的工廠，裁罰新台幣100萬元。

環保局另發現大肚區一處養豬場有大量排放粒狀污染物情形，隨即派員前往稽查輔導，陳宏益表示，後續追蹤空品感測器數據趨勢顯示養豬廠於稽查後已無污染排放情形，證明空品感測器物聯網協助打擊空污犯罪的成效。

陳宏益強調，110年建置平台以來，裁罰空污案件35件次罰款逾千萬元，由於「科技治理」是空污改善的趨勢及關鍵，台中市建置的感測器近1500台數量全國最多，未來將持續精進智慧科技，成為永續管理的左右手，為市民健康把關。