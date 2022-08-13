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台中民政局當紅娘 單身主題聯誼電競桌遊派對撮合75%
台中市政府民政局今明兩天舉辦單身聯誼活動，安排假日漫遊綠空鐵道。民政局長吳世瑋說，今年雖有疫情，但到7月為止已舉辦3場，成功促成56對厚表心意，成功率達五成七。
吳世瑋指出，市府每年舉辦多場單身民眾聯誼活動，提供適婚年齡民眾交流平台，今年下半年將推出六大主題共11場次的單身聯誼。
民政局統計，7月份已完成3場次活動，吸引198人參加，成功促成56對單身男女互表心意，平均配對率近五成七。
市府舉辦單身聯誼，首場電競桌遊派對，成功率高達7成5，規畫全新主題聯誼活動，交友過程透過有興趣的活動不尷尬，提高雙方願意交往的意願。
吳世瑋在活動致詞説，市長盧秀燕打造友善育兒城市，今年起生育津貼單胞胎倍增到2萬元，同時積極推動「公托公幼倍增」，公托數由5家增至目前24所。
公幼部分，規畫108至111學年度合計擴增214班，「公幼倍增」政策達成率119％；同時積極招商引資，增加台中就業機會，讓年輕朋友找得到工作，生活更穩定。
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