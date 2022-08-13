好禮等著送 彰化竹塘米半馬延後報名截止日

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉農會舉辦2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松，備妥好禮將送給報名參加及得到名次的民眾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉農會舉辦2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松，備妥好禮將送給報名參加及得到名次的民眾。記者簡慧珍／攝影

彰化縣竹塘鄉首次結合地方產業與體育的2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松，受到COVID-19疫情影響，報名延後至8月21日，鄉農會發動鄉內社團揪團報名，同時期待外鄉鎮市甚至外縣市民眾參加，三個組別限額2千人，獎品豐富，要報名要快。

2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松好事多磨，視疫情發展，從去年延到今年春天，沒料到國內本土疫情直攀高峰，馬拉松往後延到10月9日，鄉農會邀請2004年雅典奧運跆拳道金牌選手「戰神」朱木炎以竹塘子弟返鄉，為家鄉地方產業首次結合體育而舉辦的馬拉松賽事代言。

竹塘鄉農會總幹事詹光信今天表示，竹塘鄉以出產冠軍「竹塘米」聞名，田園風光怡人，2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松的路線經過鄉內54個村落，跑者踩在竹塘鄉農村道路，穿過民居聚落、水田、菜園，可以欣賞有別於城市的景致。

詹光信說，竹塘環鄉馬拉松分為半馬、健跑、休閒健走三個組別，為了迎接第一次產業結合體育的活動，鄉農會備妥好禮，完成報名就送紀念衫，完賽可獲獎牌，各組前10名可獲竹塘農會創會百年金質紀念幣、竹塘米等好禮，各組前三名還有1千元至5千元獎金。

半馬22.8公里限額800人、健跑9.6公里限額600人，休閒健走組4.8公里限額600人，參加總人數2千人，網路報名已繳費以健走組最多約160人，半馬組和健跑組都超過百人，還未繳費但表明會參加的有60多人，鄉農會決定延後報名截止日，請注意參賽者必須在9月25日上傳打完兩劑COVID-19疫苗至少14天的接種證明，或10月4日後的其它快篩陰性等證明文件。網路報名可瀏覽https://irunner.biji.co/Zhutang2022。

馬拉松 農會 疫情

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