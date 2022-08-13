蘇貞昌參觀魚池鄉澀水社區漫心湖 遇老同事笑開懷

行政院長蘇貞昌今天參加魚池鄉澀水漫心湖工程啟用典禮，蘇貞昌說，澀水漫心湖建設得如此美麗，要感謝林豐賓夫妻捐贈土地，政府也投入經費，推動地方建設，希望大家一起打拚，讓地方建設愈來愈好。

蘇貞昌說，他擔任台北縣長時，林豐賓是縣府主任秘書，兩人已相識多年，很高興這次能夠見到老朋友。尤其，在行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧與農委會協調溝通下，林豐賓夫婦捐出土地，魚池鄉長劉啟帆推動建設，為魚池鄉打造一處美麗景點。目前第二期工程已開工，政府有誠意推動地方建設，希望大家一起努力打拚。

農委會主委陳吉仲說，澀水社區紅茶遠近馳名，在水保局的輔導下營造「漫心湖公園」，導入無障礙友善的步道、觀景展演平臺與休憩設施，並營造多孔隙空間、栽植多樣原生種水陸生植物，打造出這豐富自然、全齡可親的美麗生態棲地景點。 附近還有桃米生態村，串聯必玩的桃米親水公園、蝶夢亭、紙教堂，「水水軸線」就是精彩的遊山玩水農遊旅程。