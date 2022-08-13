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盧秀燕慰留夏立言遭批立場搖擺 中市：慰留是人情義理

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨中市議員批評盧秀燕慰留夏立言立場搖擺、兩面討好。盧秀燕表示，市府感謝夏立言大使為台中效力，基於人情義理而慰留。圖／台中市政府提供
民進黨中市議員批評盧秀燕慰留夏立言立場搖擺、兩面討好。盧秀燕表示，市府感謝夏立言大使為台中效力，基於人情義理而慰留。圖／台中市政府提供

國民黨副主席夏立言率團訪中，引發爭議，夏立言昨晚請辭台中市政府市政顧問、國際事務委員會委員兩項義務職。台中市長盧秀燕慰留後，夏仍辭意甚堅，市府尊重夏意願。民進黨中市議員批評盧秀燕立場搖擺、兩面討好。盧秀燕今天說，夏立言一再強調他對台中市政府非常不好意思。市府感謝夏立言大使為台中效力，基於人情義理而慰留。

民進黨中市議員江肇國、王立任表示，夏立言請辭，盧秀燕市長還要強力慰留，讓大家更加困惑盧秀燕市長對於夏立言率團訪中的立場搖擺、說詞反覆，企圖雙面討好，盧市長的立場應該向市民朋友說明清楚。

民進黨中市議員周永鴻、黃守達痛批，盧秀燕到底是因為何種原因要力保夏立言擔任國際委員，昨天盧市府甚至公開稱夏立言「非常適任」，今天連夏立言自行請辭都還強力慰留，實在令人難以接受。

盧秀燕說，每個委員都是義務職，都對台中市有貢獻，夏立言要辭職，基於人情義理而感謝慰留，不過夏一再表示對於市府造成困擾非常不好意思，堅決請辭，市府予以尊重。

台中市新聞局長鄭照新表示，盧市長對夏立言訪中的立場早已表達，「時機不宜，徒增困擾」，慰留則是人情義理，感謝他過去對台中市的協助，無可困惑之處。

夏立言 盧秀燕 台中市長

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