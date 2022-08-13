彰化人口老化指數升高 長者韭菜花棒獅頭舞出活力

到今年7月底，彰化縣65歲以上人口數逾22萬人，占全縣總人口數17.7%，為了展現在地活躍老化，縣內100個社區和團體今天到明道大學，分別舉辦闖關遊戲、DIY展示和表演競技，舞台上阿公阿婆渾身解術唱唱跳跳，在爭取團隊榮譽中綻放青春活力。

去年彰化縣政府因COVID-19疫情停辦社區照顧關懷據點成果展，今年復辦，今天在明道大學居仁堂舉辦今年度的成果展，25個社區和團體靜態展從上午到下午，動態的表演競賽上午、下午分流舉辦。

溪湖鎮是彰化縣韭菜花的重要產地，溪湖鎮田中社區表演「健康韭菜花」，21名平均年齡70歲的長者，拿著今天公告交易均價每公斤100公斤韭菜花綁成的42束花棒，跳出有韻律感的廣場舞。芳苑鄉博愛社區的特色是廟宇多，跟廟宇有關的節慶活動多又熱鬧，社區長者以節慶中常見的弄獅（舞獅）當作才藝，今配合「弄獅」與「只要大家攏呷台灣米」歌曲節奏舞動獅頭。

靜態展示方面，溪湖鎮田中社區長者學油畫，以田間韭菜花和自家庭園種植的鼠尾草構圖，竟有意外的美感；田中鎮大崙社區長者在現場用黏土捏塑各種動物也教捏綿羊，很多參觀民眾看了不免技癢，當場動手捏可愛小動物；北斗鎮居仁社區示範七彩鹽製成七彩鹽罐，美麗又實用。

溪湖鎮田中社區理事長楊銘輝導覽解說，每一幅油畫都是長者認真觀察自然事物，一筆一畫的畫出來，像「富士山的櫻花」點點花瓣有深有淺，韭菜花與鼠尾草的用色及對比遠近，處處可見到長者用心。

縣長王惠美表示，截至今年7月底，縣內已設立313處社區照顧關懷據點，提供電話問安、關懷訪視、餐飲服務、健康促進活動等服務，希望長輩透過參與據點的活動來活動筋骨、課程學習之餘，也能夠在據點當中互相照顧，創造銀髮新生活。