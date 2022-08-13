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彰化喬友大樓確定9月初開拆 規劃原地重建20樓大樓

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
喬友大樓廣場近日拉出布條「喬友大樓拆除工程、中元普度祈福法會」，預計8月17日舉辦拆除法會。記者林敬家／攝影
喬友大樓廣場近日拉出布條「喬友大樓拆除工程、中元普度祈福法會」，預計8月17日舉辦拆除法會。記者林敬家／攝影

彰化市喬友大樓去年6月30日發生火災，彰化縣府在災後啟動大樓結構鑑定為危樓，縣府以2015萬元發包拆除，近日公告拆除作業，請所有權人清除財產、估價和辦理財產登記，預計9月7日公告截止就會開拆，所有權人組成的都市更新會初步規劃園地打造20樓層大樓，若成真將成為縣內最高大樓。

喬友大樓廣場近日拉出布條「喬友大樓拆除工程、中元普度祈福法會」，預計8月17日舉辦拆除法會，讓市民好奇是否這棟引起爭議的大樓終於確定要開拆。

縣府建設處長劉玉平說，縣府編列2500萬元經費拆除喬友大樓，最後以2015萬元發包出去，目前正與得標廠商辦理簽約相關作業，拆除前公告請所有權人清除財產、估價和辦理存記，大樓緊鄰市區，廠商提出的拆除計畫須有交通管制；喬友大樓是商業用土地，拆除後預計都更，縣府也會輔導都市更新會相關作業。

縣府考量到拆除安全，以及現在營建廢棄物處理費用高，採納學者專家的意見，循台南維冠大樓逐層拆除，運用建築磚塊就地解體和混凝土回收再利用的科學工法，讓可使用的混凝土就地填補地下室，拆除工期預計120天。

喬友大樓位在彰化市火車站附近，屋齡29年、樓高15層過去發生過4次祝融之災，去年6月30日造成4死重大人命傷亡，縣府委請彰化縣建築師公會鑑定結構安全，但拆除工作難度高，大樓所有權人無法自拆，縣府強制拆除，再向所有權人追償拆除費用。

縣府已核准喬友大樓所有權人自辦都更，更新會理事蔡進峰說， 喬友大樓地下3樓、地上15樓，所有權共110人，已與建築師初步討論，將原地重建大樓，預計蓋地下4樓地上20樓，增加樓層提高土地利用價值，至於做商辦或住宅大樓還要再進一步討論。

彰化市喬友大樓結構鑑定為危樓，縣府以2015萬元發包拆除，近日公告拆除作業，請所有權人清除財產、估價和辦理財產登記。記者林敬家／攝影
彰化市喬友大樓結構鑑定為危樓，縣府以2015萬元發包拆除，近日公告拆除作業，請所有權人清除財產、估價和辦理財產登記。記者林敬家／攝影

喬友大樓 建築

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