中市機車污染AI辨識系統 奪亞太暨台灣永續行動獎2大獎

台中市環保局以「機車污染AI辨識系統」參加「2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」，從247件提案中脫穎而出，分別奪得「亞太永續行動獎」銀獎及「台灣永續行動獎」銅獎。環保局長陳宏益昨天代表出席領獎，他說，盼未來持續強化政府公部門與民間單位通力合作，打造永續宜居台中城。

今年APSAA亞太暨台灣永續行動獎，共吸引國內136個單位報名、參獎件數達247件。環保局以「機車污染AI辨識系統」的技術及成果參獎，從眾多參獎提案中脫穎而出。

環保局表示，為優化人力資源成本，且方便運作管理，近年積極發展AI人工智慧自動判煙技術，結合車牌影像自動辨識系統，透過科技執法，管制轄內高污染車輛排煙問題，同步加強列管未完成年度排氣檢驗機車。

環保局統計去年透過科技執法及執行相關稽查管制工作，以及實施老舊機車汰舊補助政策方案。台中市應定檢機車數為119萬3452輛，完成定檢機車數為98萬6962輛，年度定檢率達82.7%，六都排名首次躍居第一；且成功汰除一至四期老舊機車共6萬931輛，相當於減少PM2.5年排放量8.8公噸、二氧化碳年排放量2萬154.2公噸，有助提升台中空品。