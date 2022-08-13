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萬秀洗衣店推環保 進駐中捷市府站策展限時9天

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
萬秀洗衣店孫子張瑞夫(左)，向台中市長盧秀燕講解「環保永續，對城市有情」限定店理念。記者余采瀅／攝影
萬秀洗衣店孫子張瑞夫(左)，向台中市長盧秀燕講解「環保永續，對城市有情」限定店理念。記者余采瀅／攝影

台中捷運綠線去年通車，6個站設置15家販賣店，受疫情衝擊，搭乘人次不如預期，有5站販賣店全部收光，僅舊社站以販賣機苦撐。中捷邀請萬秀洗衣店，在捷運市政府站內推出「環保永續，對城市有情」限定店。台中市長盧秀燕說，透過萬秀策展，了解環保永續可以非常時尚，呼籲大家愛地球、節能減碳。

捷運綠線去年4月通車，在市政府、舊社、松竹、水安宮、大慶、高鐵台中等6處捷運站設置15家販賣店。受疫情影響，今年5、6月單月運量約48萬至49萬人次，暑假7月運量達70萬人次，儘管中捷公司調降租金，但5站販賣店因業績不佳全數收光，僅舊社站未撤退。

其中，市政府站有全家便利商店、台中首家「繼光香香雞x Tplus茶加聯名店」「熠熠咖啡」「星野製菓」「晶碩光學」進駐，如今全部收光。中捷邀請萬秀洗衣店，在捷運市政府站內推出「環保永續，對城市有情」限定店，展出期間從8月13日至21日，為期9天。

中捷公司董事長林志盈說，中捷目前日運量2.4萬至3萬人次，其中高鐵台中站運量最高，日運量達5000多人次，第二名為市政府站3000多人次。廠商認為疫情變數多，長期租約變數大，最近將重新上網招標，改採短租或快閃店，吸引廠商。

盧秀燕表示，中捷是大眾運輸系統，不追求流量，追求乘客安全，開通後遇到三級警戒，全國餐廳都不能內用，因此也不能要求市民冒險搭捷運。現在疫情趨緩，鼓勵大家出門走走，透過在捷運站策展可達到吸睛效果，推動環保理念；且搭捷運比開車省錢多了，透過搭乘對環保盡一分心力。

台中后里經營近70年「萬秀洗衣店」，因孫子張瑞夫突發奇想，讓80多歲的阿公張萬吉和阿嬤許秀娥穿上店內長期留滯未取的衣服，俏皮復古的時尚打扮，在社群一夕爆紅，Instagram有數十萬人追蹤，包括BBC、CNN、紐約時報都爭相報導。

張瑞夫說，萬秀洗衣店是台中在地店家，透過衣服重新運用，提醒大家不要忘記拿衣服，落實綠能永續概念；透過策展，也將店家倡導的綠能永續理念與台中捷運的節能減碳結合，讓大家知道小小的念頭也能為城市做出貢獻。

盧秀燕說，中捷綠線開通1年多即將破千萬人次，中捷是環保永續再利用的大眾運輸工具，與在地國際網紅品牌萬秀洗衣店的「循環時尚學」不謀而合；明天8月14日是世界綠色情人節，透過策展，了解環保永續可以非常時尚，也呼籲大家愛地球、節能減碳。

中捷邀請萬秀洗衣店，在捷運市政府站內推出「環保永續，對城市有情」限定店。記者余采瀅／攝影
中捷邀請萬秀洗衣店，在捷運市政府站內推出「環保永續，對城市有情」限定店。記者余采瀅／攝影
中捷邀請萬秀洗衣店，在捷運市政府站內推出「環保永續，對城市有情」限定店。記者余采瀅／攝影
中捷邀請萬秀洗衣店，在捷運市政府站內推出「環保永續，對城市有情」限定店。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕響應環保永續，在限定店中掛上自己的衣服。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕響應環保永續，在限定店中掛上自己的衣服。記者余采瀅／攝影

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