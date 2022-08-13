埔里水源地封閉半世紀 蘇貞昌拍板打造親水共融公園

南投縣埔里鎮爭取將埔里水源地打造為「兒童親水共融公園」，行政院長蘇貞昌今天會勘，對埔里保有百年水道設施和游泳池相當驚喜，拍板由自來水公司負責興建、文化部補助經費，讓埔里水源地重現百年前戲水熱鬧光景。

埔里鎮長廖志城說，1923年興建完成「埔里水道水源地」，風光明媚還擁有埔里最早的游泳場，1960年代前是埔里孩童遠足、游泳樂園，1970年代撥交台灣省自來水公司後，就以「水源重地」為由封閉近半世紀。

他和行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧爭取將3.2公頃水源地，打造為親水共融公園，保留珍貴的「水道（自來水）」文化資產，廣大的綠樹與親水環境，更能成為埔里的新亮點，也是親子戲水同樂的最佳所在。

蔡培慧說，埔里水源地在埔里輕鐵台車線旁，可串聯姊妹橋、圳道、魚池鄉紅茶、水里鄉車埕，銜接台鐵集集支線，觀光發展潛力極大，讓大埔里地區觀光、農業等帶來重要發展，她也會全力協助促成這項計畫。

蘇貞昌和經濟部長王美花、文化部長李永得共同會勘，蘇貞昌看到水源地百年的水道建設、園區內大樹成蔭，相當開心。他也感嘆，埔里水源地是百年前重要的民生建設，也是埔里鎮的珍寶，沒想到閒置荒廢數十年，就像「手捧金碗」卻不知道好好利用，相當可惜。