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埔里水源地封閉半世紀 蘇貞昌拍板打造親水共融公園

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
行政院長蘇貞昌對埔里水源地的百年水道文化和生態環境豎起拇指稱讚。記者江良誠／攝影
行政院長蘇貞昌對埔里水源地的百年水道文化和生態環境豎起拇指稱讚。記者江良誠／攝影

南投縣埔里鎮爭取將埔里水源地打造為「兒童親水共融公園」，行政院蘇貞昌今天會勘，對埔里保有百年水道設施和游泳池相當驚喜，拍板由自來水公司負責興建、文化部補助經費，讓埔里水源地重現百年前戲水熱鬧光景。

埔里鎮長廖志城說，1923年興建完成「埔里水道水源地」，風光明媚還擁有埔里最早的游泳場，1960年代前是埔里孩童遠足、游泳樂園，1970年代撥交台灣省自來水公司後，就以「水源重地」為由封閉近半世紀。

他和行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧爭取將3.2公頃水源地，打造為親水共融公園，保留珍貴的「水道（自來水）」文化資產，廣大的綠樹與親水環境，更能成為埔里的新亮點，也是親子戲水同樂的最佳所在。

蔡培慧說，埔里水源地在埔里輕鐵台車線旁，可串聯姊妹橋、圳道、魚池鄉紅茶、水里鄉車埕，銜接台鐵集集支線，觀光發展潛力極大，讓大埔里地區觀光、農業等帶來重要發展，她也會全力協助促成這項計畫。

蘇貞昌和經濟部長王美花、文化部長李永得共同會勘，蘇貞昌看到水源地百年的水道建設、園區內大樹成蔭，相當開心。他也感嘆，埔里水源地是百年前重要的民生建設，也是埔里鎮的珍寶，沒想到閒置荒廢數十年，就像「手捧金碗」卻不知道好好利用，相當可惜。

蘇貞昌說，水源地為自來水公司所有，親水共融公園就由水公司負責興建，費用由文化部補助，行政院再補助文化部經費。自來水公司如果需要新的水路系統就另外購地興建，讓水源地完整保存，就像台南 「水道博物館」。他指定行政院秘書長李孟諺負責統合，幫助埔里鎮恢復水源地百年前熱鬧光景。

埔里鎮水源地的水閥室，是日治時期建築，古色古香。記者江良誠／攝影
埔里鎮水源地的水閥室，是日治時期建築，古色古香。記者江良誠／攝影
埔里鎮水源地是日治時期的水道（自來水）建設，木造建築古色古香。記者江良誠／攝影
埔里鎮水源地是日治時期的水道（自來水）建設，木造建築古色古香。記者江良誠／攝影
經濟部長王美花（中）會勘埔里水源地，支持興建兒童親水共融公園。記者江良誠／攝影
經濟部長王美花（中）會勘埔里水源地，支持興建兒童親水共融公園。記者江良誠／攝影

埔里 行政院 蘇貞昌

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