中市勞工局8月起職訓加碼開12班 陸續招生中

台中市勞工局長張大春說，為協助待業者習得一技之長、投入職場，勞工局訪談企業了解台中市就業市場用人需求，並開辦各類符合產業發展趨勢及勞工技能提升的職業訓練班，本月起計有12班陸續開課，歡迎待業者踴躍報名。

張大春指出，勞工局今年規劃開辦36班職業訓練班，將提供1080個參訓名額，各班結訓前也會辦理就業媒合，協助待業民眾再就業。

勞工局統計，去年結訓的25班，訓後3個月平均就業率為81%至90%以上，參訓學員積極應徵訓練單位在訓期中及訓後提供的就業資訊，並踴躍參加訓後就業輔導活動，立即獲廠商錄取、穩定任職；廠商也肯定學員表現，希望政府能多培育人才。

勞工局指出，職訓課程以就業為導向，並因應產業趨勢培育企業所需人才，有數位化會展設計人才培訓班、數位多媒體行銷、電商數位行銷、國際貿易、物業管理專業人才、家事服務人員培訓班、中餐烹調、食品烘焙暨咖啡、電動自行車機構與電路設計維修班等。

勞工局呼籲，待業或想轉業的失業民眾把握機會，各職業訓練班經甄選後參訓，一般失業勞工只需負擔費用20％(約5000元至6000元)，符合特定對象身分免費，特定對象訓練期間還會核發「職業訓練生活津貼」。