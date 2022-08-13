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中市勞工局8月起職訓加碼開12班 陸續招生中
台中市勞工局長張大春說，為協助待業者習得一技之長、投入職場，勞工局訪談企業了解台中市就業市場用人需求，並開辦各類符合產業發展趨勢及勞工技能提升的職業訓練班，本月起計有12班陸續開課，歡迎待業者踴躍報名。
張大春指出，勞工局今年規劃開辦36班職業訓練班，將提供1080個參訓名額，各班結訓前也會辦理就業媒合，協助待業民眾再就業。
勞工局統計，去年結訓的25班，訓後3個月平均就業率為81%至90%以上，參訓學員積極應徵訓練單位在訓期中及訓後提供的就業資訊，並踴躍參加訓後就業輔導活動，立即獲廠商錄取、穩定任職；廠商也肯定學員表現，希望政府能多培育人才。
勞工局指出，職訓課程以就業為導向，並因應產業趨勢培育企業所需人才，有數位化會展設計人才培訓班、數位多媒體行銷、電商數位行銷、國際貿易、物業管理專業人才、家事服務人員培訓班、中餐烹調、食品烘焙暨咖啡、電動自行車機構與電路設計維修班等。
勞工局呼籲，待業或想轉業的失業民眾把握機會，各職業訓練班經甄選後參訓，一般失業勞工只需負擔費用20％(約5000元至6000元)，符合特定對象身分免費，特定對象訓練期間還會核發「職業訓練生活津貼」。
勞工局說明，民眾錄訓後，訓練單位即會為學員申請，歡迎有興趣民眾至台中市政府勞工局網站或台灣就業通網站查詢各項職訓班，或電洽勞工局就業安全科04-22289111分機35615、35618、35619。
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