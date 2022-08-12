機要秘書遭檢舉未利益迴避 南投縣府：任用一切合法

民進黨南投縣議員參選人曾琮愷及沈夙崢，今天到廉政署中部地區調查組檢舉，南投府機要秘書邱紹偉曾從事砂石業，家人擔任不同公司的董事、股東與負責人，違反公務員服務法與公職人員利益衝突迴避法。縣府表示，縣府人員任用都依法辦理，參選人不應為了選舉任意抹黑，浪費社會資源，讓人無法苟同。

邱紹偉表示，他到縣府任職後，便配合人事處要求，在4個月處分3家公司持股，完全符合相關規定。議員參選人採負面選舉，他備齊所有資料等候調查，也會採取法律行動，捍衛清白。

曾琮愷說，邱紹偉二等親內，包含哥哥、爸爸、兄嫂、媽媽、姐夫都擔任砂石公司的董事、負責人、股東、董事長等，卻未遵守公職人員利益衝突迴避法，參與涉入砂石車假日通行台16線的會勘行程；且邱紹偉秘書在初到縣府任職時，是否已經完成兩家公司的董事轉移，是否違反公務員服務法第14條。邱紹偉未對外說明。

沈夙崢認為，面對民眾陳情與反應，必須經過專業判斷和討論，林明溱縣長外出會勘，總是當場允諾施作經費，難道不用相關單位的專業規劃與評估？無需了解年度預算經費狀況？他們向廉政署檢舉，希望藉由公權力介入釐清。