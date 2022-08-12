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盧秀燕腿傷「過來人」 叮囑主持人跌倒「要看醫生喔」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕看到活動主持人跌倒腿傷，趕緊叮嚀要去看醫生，別像她掉以輕心，最後動刀。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕看到活動主持人跌倒腿傷，趕緊叮嚀要去看醫生，別像她掉以輕心，最後動刀。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕因腿傷開刀，周日出院，今天出席經發局啟動「台中市餐飲安心吃振興補貼」記者會，發現主持人的膝蓋以下包紮，知道是跌倒致傷已一段時間，盧秀燕即隨以「過來人」經驗，叮嚀她去就醫檢查，不要輕忽，以免像她以為跌倒沒大礙，卻造成血包壓到動、靜脈，最後得動刀，還有後遺症。

盧秀燕今在現場觀察到活主持人，小腿包紮，雖然主持人穿長襪不易發現，盧在活動後叮嚀去看醫生，千萬不要重蹈自己覆轍。

盧秀燕不厭其煩，擔心別人不信，還捲起褲管，讓主持人看她的腿傷痕跡「傷還在呀！」她說，當初也只是跌倒，微血管破裂，沒想到血塊就一直累積，直到變成大血包，竟然壓到動脈靜脈，最後只能動刀摘除血包。「記得去照超音波」、「要去看醫生喔」讓主持人超感動。

盧秀燕 台中市長 記者會

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