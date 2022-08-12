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中市府允諾補足電協金跳票 民政局：往後補好補滿

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員左起王立任、張耀中、黃守達及張玉嬿要求市府，針對市長承諾台電睦鄰電協金要補好補滿，說到做到。記者陳秋雲／攝影
台中市議員左起王立任、張耀中、黃守達及張玉嬿要求市府，針對市長承諾台電睦鄰電協金要補好補滿，說到做到。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕上任後大量降低台中火力電廠生煤燃燒量，但發電量減少，台電依電量核定發給各區的「發電年度促協金」大幅縮水，盧秀燕曾承諾「補好補滿」，但民進黨議員王立任指出「市長承諾跳票」梧棲區用電協金為居民投保意外身故險，因預算不足，理賠金從50萬減至10萬，影響居民權益。

王立任指出，盧秀燕市長曾公開表示，針對台電促協金會「補好補滿」。他說，市府補助標準應該以2019年為基準，但市府去年拿2020年基準，只補助梧棲區83.9萬；今年才以2019年為基準，補助587萬多元，他質疑莫非是選舉年才補足？

王立任說，市府補助不足，導致區公所去年編列梧棲區民眾意外傷亡事故死亡保險金，理賠由原本的50萬元減為10萬元，民眾權益明顯受損。民政局長吳世瑋說，以後都會以2019年的基準補足缺額。他強調，完全沒有選舉考量。

議員王立任、謝志忠、張耀中、張玉嬿、黃守達等人聯合質詢，指出原本就該每一年都以2019年為基準，補好補滿，希望市府正視，以免基層公務人員不好辦事，更損及民眾權益。

梧棲 盧秀燕

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